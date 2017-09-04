Располневшая Гузеева: Мой "освиневший" вид вызывает тошноту

Муж в шоке от чудовищно толстой ведущей "Давай поженимся!" И доводит ее упреками до слез.

Лариса Гузеева провела летний отпуск в Болгарии. Несколько лет назад она приобрела уютные апартаменты недалеко от Бургаса, надеясь сполна насладиться ласковым морем и песчаным пляжем рядом с домом. Однако располневшую артистку подкараулили папарацци.

Эти снимки вызывали оторопь у поклонников. Они просто отказывались верить, что на фотографиях – любимая Лариса. Оказалось, ошибки нет. "Посмотрела и ахнула! Поняла: я дошла до той точки, когда на себя уже неприлично смотреть. Повесила свою фотографию на холодильник: вид "освиневшей" тетки ничего, кроме тошноты, не вызвал", – прокомментировала неприятные кадры Гузеева.

Лишние килограммы и расплывшуюся фигуру она объяснила работой в "Давай поженимся!": "Начались сытые времена в прямом и переносном смысле. У меня был полный беспредел в еде. Я себя оправдывала, что устала после съемок, и шла в ресторан. И там в каком-то истерическом состоянии ела все подряд! Моя распущенность привела к потере формы. В какой-то момент ситуация стала критической".

Муж Ларисы в шоке от произошедших с ней перемен. "Ты чего там разожралась? На кого ты похожа? Посмотри на себя! Ты чего так распустилась? Недавно еще нормальная была", – цитирует Игоря журнал "Тайны звезд". От таких слов Гузеева едва не расплакалась, но пообещала взять себя в руки и вернуть фигуру.