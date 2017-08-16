Гузеева об уходе с Первого канала вслед за Малаховым и Кизяковым

До начала нового телесезона остается всего две недели. А лучшие кадры Первого канала бегут к конкурентам. Чем и кем теперь будут занимать эфир – большой вопрос.

Все началось с Малахова, который вел на Первом канале два суперрейтинговых проекта – "Пусть говорят" и "Сегодня вечером". После того, как в выходящую в будничный прайм-тайм программу пришел новый продюсер, Андрей ее покинул. Как говорят, причин несколько: нежелание делать политическую вместо социально-бытовой передачу, желание иметь большую творческую свободу и соответствующую амбициям зарплату (писали, что за ведение "Пусть говорят" он получал всего 700 тысяч рублей!).

И ладно бы просто тихо ушел, так ведь нет – переметнулся к конкурентам на "Россию" и теперь будет вести ток-шоу "Прямой эфир" вместо Бориса Корчевникова. Прежде эта программа сильно проигрывала "Пусть говорят" в рейтингах. Хотя и была фактически клоном. Теперь же продюсеры уверены, что все будет наоборот.

На вторую кнопку вслед за Малаховым перешла и команда редакторов, которая готовила все громкие эфиры – искала истории, темы, повороты. Самые скандальные герои, среди которых, кстати, Диана Шурыгина и Дана Борисова, тоже "переедут" к конкурентам.



Потом стало известно, что и Александр Олешко не останется на первой кнопке. На Первом он вел "Минуту славы" и "Точь-в-точь". Теперь же он будет работать на НТВ, куда его пригласили вести шоу "Ты супер! Танцы".

Следующей жертвой стала развлекательная программа "Пока все дома" – старожил на отечественном телевидении. Ее автор и ведущий Тимур Кизяков приходил в гости к известным артистам, музыкантам, спортсменам и за чашкой чая расспрашивал о житье-бытье. Но программу решили закрыть ее из-за этических (Кизякова упрекнули в махинациях с деньгами) проблем. Теперь передача, как говорят, обоснуется на "России".

Поклонников волнует вопрос: кто еще покинет Первый канал? Среди самых очевидных вариантов – программа "Давай поженимся!" Она выходит с 2008 года и не раз подвергалась критике за "рекламирование лженаук" и "уродливых моделей половых отношений". К тому же репутация главной свахи страны Розы Сябитовой изрядно подмочена. Обманутые невесты заявили, что платили ей по 250 тысяч рублей, однако женихов им она так и не нашла, а на свидания приходили подставные актеры.

Сама сваха, которая сейчас находится в отпуске, весьма уклончиво говорила, вернется ли на съемки после лета. Зато Лариса Гузеева – увы или ах! – дала понять, что шоу не собираются закрывать. "Скоро начнем выходить!" – цитирует актрису "Телепрограмма".