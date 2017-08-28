Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини

Папарацци сняли изменившуюся до неузнаваемости ведущую "Давай поженимся!". По слухам, в личной жизни у нее не все гладко.

Лариса Гузеева несколько лет назад приобрела уютные апартаменты недалеко от Бургаса. Она надеялась сполна насладиться ласковым морем и песчаным пляжем рядом с домом. Но под окнами актрисы поставили качели. И Гузеева развернула настоящую войну – мол, их скрип и радостный визг детей мешает ей восстанавливать силы после съемок программы "Давай поженимся!".

Качели в итоге демонтировали, но тут – новая напасть. На их месте появился бассейн, в котором резвится детвора. Поэтому, как свидетельствуют местные жители, время от времени, заслышав детский плач, Гузеева кричит с балкона: "Возьмите на руки малыша! Я сейчас полицию вызову, если вы не прекратите издеваться над ребенком".

В квартире же самой Ларисы – тишь да гладь. Дело в том, что к ней вернулся... бывший муж! Пока не навсегда – Гузеева, как говорят, пригласила грузинского кинематографиста Кахо Толордаву, живущего в Тбилиси, пожить с ней в Болгарии. Они расписались за несколько дней до рождения сына в 1992 году, но в браке прожили совсем мало. Зато после разрыва смогли сохранить приличные отношения.

Неизвестно, как относится к идее "шведской семьи" нынешний, третий по счету, муж Гузеевой. Но, как свидетельствует "Экспресс-газета", в Болгарии его давно не видели. Да и вообще, ходят слухи, что 58-летняя подруга жизни, судя по опубликованным в издании снимкам, сейчас не в лучше форме и заметно располнела.