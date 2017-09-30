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Шоу-бизнес

Билан забыл слова своего хита на шоу "Голос"

Яна Кошкина и Дима Билан. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official
На "слепое прослушивание" шестого сезона шоу голос пришла ведущая другой передачи Первого канала – "Короли фанеры". Яна Кошкина не смогла заставить наставников повернуться к ней, но поразила мужской состав жюри своим внешним видом.
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К выступлению Яны Кошкиной у строгого жюри шоу "Голос" возникло множество вопросов. Часть из них успел озвучить Александр Градский. По его словам, певица очень сильно начала, однако смазала эффект неправильным ударением, а второй куплет пропела ниже, чем этого требовалось.

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Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Впрочем, большинство вопросов и претензий у наставников отпало, стоило им увидеть стоящую на сцене девушку. Поняла это и она сама, начав занимать самые выгодные ракурсы. В конечном итоге Александр Градский и Леонид Агутин пригласили яркую девушку на свои уроки вокального мастерства. Яна Кошкина дала свое согласие обоим. Но на этом выступление певицы на шоу голос не закончилось.

Она призналась, что с детства мечтала исполнить хит Димы Билана "Я просто люблю тебя". Для исполнения этого номера девушка забралась в кресло наставника голоса. "А вблизи ты еще поинтереснее даже будешь", – только и смог заметить певец.

По всей видимости, мысль о выдающихся внешних данных не отпускала Диму Билана и после того, как началась песня. Он сбился уже на первой строчке "Вечерняя грусть". "Грудь хотел спеть, господи", – признался Билан. Потом артисты смогли собраться и показались и показали страстное выступление дуэтом.

Когда Яна Кошкина ушла со сцены, Александр Градский задал вопрос, который в тот момент волновал многих мужчин в зале и у телеэкранов. Его он адресовал Пелагее. "Ты мне ответь на один вопрос. Вот она девочка, и ты тоже девочка. У нее свое все или не свое?", – поинтересовался наставник.

"Откуда же я знаю?. Какая разница, Алесандр Борисович, свое или не свое", – парировала Пелагея. По всей видимости, эффектная выступающая произвела неизгладимое впечатление и на нее.

Автор: Геннадий Куприянов30 сентября 2017, 15:56
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