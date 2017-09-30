Кумир российских школьников: что известно о стримерше Карине

Юная звезда интернета стримерша Карина ворвалась в информационное пространство всей страны, после того, как в Сети появились ее откровенные снимки. Однако широкую популярность среди молодого поколения пользователей русскоязычного сегмента Сети она приобрела задолго до этого.

Вся страна узнала о существовании стримерши Карины после скандала со сливом ее интимных фотографий. Споры о том, что же это было – результат хакерской атаки или грамотный пиар-ход – ведутся до сих пор. Немало темных пятен и в самой биографии девушки.

Личность

Можно сказать, что имя кумира российской молодежи один из немногих достоверных фактов о ней. Фамилия уже вызывает множество вопросов. По одной из самых популярных версий, блуждающих по сети, блогершу зовут Карина Сычева. По другим данным – Карина Козырева. Сама девушка проливать свет на свои паспортные данные не спешит.

Еще одним установленным фактом считается место и год рождения девушки. Сообщается, что она появилась на свет в 1997 году в Белгороде. Однако о том, где интернет-звезда живет сейчас известно крайне мало. Слухи ходят самые разные – пользователи сети "селят" стримершу Карину то в Чебоксары, то во Львов.

Сама она однажды проговорилась, что живет в итальянском пригороде Милана Леньяно и даже называла конкретный адрес на улице Франческо Криспи. Подписчики Карины заметили, что она часто делится своими снимками из Италии, поэтому многие склонны доверять ее словам.

Публикация от СТРИМЕРША КАРИНА (@sharishanya) Сен 24 2017 в 1:52 PDT

Путь к славе

Девушка начала свое восшествие на вершину популярности среди малолетних пользователей Рунета на платформе Twitch. Зрители в режиме реального времени могут наблюдать за тем, как стримерша проходит видеоигры. Это достаточно популярное явление в Сети, однако Карина стала настоящим феноменом в его русскоязычном сегменте.

Публикация от СТРИМЕРША КАРИНА (@sharishanya) Сен 12 2017 в 9:46 PDT

Виной всему – поведение девушки перед камерой. Блогерша выбрала на тот момент незнакомую российским школьникас стратегию и повела себя совсем не так, как привыкли пользователи. В ответ на оскорбления – верный спутник любого сетевого общения – она не удаляла пользователей, а вступала в бурную полемику, закатывала истерики и отвечала отборной бранью.

Публикация от СТРИМЕРША КАРИНА (@sharishanya) Авг 3 2017 в 5:20 PDT

Картину дополняет тот факт, что передать весточку Карине во время стрима можно лишь внеся пожертвование – не меньше 15 рублей. Сумма смешная, однако находятся и те, кто делает более щедрые вклады. Впрочем, даже по 15 рублей от сотен тысяч подписчиков может составить весьма внушительную сумму.

Доходы

О том, сколько стримерша Карина зарабатывает благодаря своему образу ходят самые разные слухи. Оценить картину позволяет тот факт, что за один месяц девушка в качестве добровольных пожертвований от зрителей получила почти 860 тысяч рублей. К этой сумме можно смело добавить деньги за рекламу, а также доходы с канала девушки на YouTube.

Скандалы

Публикация от СТРИМЕРША КАРИНА (@sharishanya) Июн 21 2017 в 4:02 PDT

Имя стримерши Карины в Сети неразрывно связано со скандалами. В основном пользователи Сети строили догадки, не связано ли экстравагантное поведение девушки с проблемами в личной жизни или даже вовсе с психической нестабильностью. Впрочем, сама блогерша на эти разговоры внимания не обращала, а порой и намеренно провоцировала. Неудивительно, ведь от шумихи вокруг ее имени напрямую зависят поступления средств.

Серьезным ударом по Карине и ее бизнесу стала блокировка канала на Twitch. О причинах не сообщалось, а спустя несколько дней "железный занавес" был снят. Кроме того, по Сети уже довольно давно гуляли снимки, на которых полураздетая девушка лежит на диване в соблазнительной позе. Сама она эти снимки не комментировала. Это дало основание полагать, что речь идет о банальном монтаже.

В сеть слили интимные фото Карины Стримерши. pic.twitter.com/LlPU7sqhbn — #MDK (@mudakoff) 27 сентября 2017 г.

Последний слив интимных фото Карины – совсем другое дело. Эффект от появления откровенных фотографий был настолько велик, что имя блогерши не сходит с заголовков новостных сайтов. Кто-то считает, что она сама выложила фотографии, чтобы подстегнуть угасающий интерес к своей персоне. Другие винят хакеров. Сама девушка рассказала, что "обнаженку" слил ее бывший молодой человек. А часть снимков, по ее словам, и вовсе подделка.