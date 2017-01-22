Алла Михеева сверкнула голой грудью

Ведущая "Первого канала" порадовала поклонников откровенным фото с отдыха. На снимке Алла Михеева в очень прозрачном халате, через который хорошо видна грудь.

Несколько дней звезда "Вечернего Урганта" наслаждается солнечными Мальдивами и делится с поклонниками фотографиями, публикуя их на своей страничке в Instagram. Михеева показывала достаточно целомудренные кадры – вид "со спины" на океан и пальмы. Новый снимок просто шокировал фанатов.

"Я готов целовать песок, по которому ты пойдешь, Алла", - написал один из поклонников девушки. Следующий почитатель зашел еще дальше. "Выходи за меня", – попросил он в комментариях под фото в Instagram.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал девушку. Многим не понравилось, что Алла Михеева так долго отдыхает, а кого-то огорчило, что телеведущая недостаточно разделась на снимке. "Это типа как Волочкова, тогда надо раздеваться полностью. А в общем всё норм", – посоветовал поклонник.

... Фото опубликовано Алла Михеева (@allamikheeva) Янв 21 2017 в 12:03 PST

Обратили внимание почитатели Михеевой и на то, что "трансляция" с Мальдив совпала по времени с шоу "Подмосковные вечера", в котором участвует телеведущая. "Как в мультике про Простоквашино... По телеку идут Подмосковные вечера, а в инстаграме Мальдивские вечера", – пошутил один из подписчиков.

Год еще не успел начаться, а 27-летняя Алла Михеева уже второй раз отправилась в отпуск. Ранее она отдыхала в Куршевеле. Там телеведущая провела новогодние каникулы.