Ведущая Алла Михеева сильно изменилась

Ведущая Алла Михеева весьма узнаваема – светлые волосы с густой челкой, обтягивающие наряды, демонстрирующие стройность фигуры, словоохотливость. Однако в новом видео телеблондинка предстала в весьма необычном образе.

Алла Михеева стала героиней нового музыкального ролика юмориста Александра Реввы. Вернее, его альтер-эго Артура Пирожкова. Эксцентричный исполнитель снял клип, в котором предстал в образе легендарного Афони – героя Леонида Куравлева в одноименном фильме. Пирожков задействовал в съемках других знаменитостей – свою коллегу, звезду Comedy Woman Надежду Ангарскую и. собственно, телеведущую Аллу Михееву.

Впрочем, в роли застенчивой девушки, пересилившей стеснение и решившейся пригласить на танец героя Артура Пирожкова, Аллу узнать весьма тяжело. Дело в том, что для роли Михеева облачилась в простенькое голубое платье и надела черный парик. Отрывок из видео телеведущая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Подписчики выразили разное мнение относительно работы Михеевой и Пирожкова в общем. "Хватит уже пиз... заимствовать идеи то за рубежом, то в советском прошлом, а коль уж решились делайте это лучше чем оригинал. Уже по этим кадрам вижу, большое, жирное "Г", "Это ж надо так испортить красавицу Аллочку))", "Очень смешно!!! Молодцы", "зачем нам этот шлак?", "Своих идей нет все на лаврах старейшн пытаются популярность завоевать, грустно..." – высказались пользователи Сети.

Публикация от Алла Михеева (@allamikheeva) Сен 10 2017 в 3:30 PDT

Ранее Алла Михеева произвела фурор среди своих подписчиков, опубликовав откровенное фото с отдыха. На снимке телеведущая запечатлена в очень прозрачном халате, через который хорошо видна грудь. Снимок просто шокировал фанатов. "Я готов целовать песок, по которому ты пойдешь, Алла", – написал один из поклонников девушки. Следующий почитатель зашел еще дальше. "Выходи за меня", – попросил он в комментариях под фото в Instagram.