Маликов подрабатывает аниматором

Знаменитый певец и музыкант Дмитрий Маликов удивил поклонников. Он заявил в своем микроблоге, что сменил сферу деятельности.

"Сегодня работаю аниматором… Борьба с нуждой… Машка офигела чуток от встречи с кумиром)", – подписал снимок музыкант в Instagram. На нем Дмитрий позирует в компании актеров, одетых в костюмы героев популярного детского мультсериала "Маша и Медведь".

Судя по всему, фотосессия происходит в одном из торговых центров. Видно, что на заднем плане за знаменитостью наблюдают случайные прохожие.

Поклонники по достоинству оценили чувство юмора артиста. "Работы всякие нужны, работы всякие важны!!!", "Ты везде успеваешь, Дима!", "Не изменяйте своей основной профессии. Вы гений музыки", "В вашем-то возрасте, хорошо хоть аниматором пока берут:)", – прокомментировали фото подписчики.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Сен 26 2017 в 5:07 PDT

Отметим, Маликов любит публиковать в своем микроблоге забавные снимки. Так, на днях певец выложил в соцсеть фотографию, на которой сидит в кресле, обутый в лыжи. При этом на паркетном полу видны полосы от его "катания". "Сами придумайте подпись)", - предложил фолловерам музыкант.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Сен 21 2017 в 2:00 PDT

Напомним, ранее Дмитрий предстал перед широкой общественностью в весьма необычном для себя образе рокера. Внешний вид артиста многие пользователи Сети сочли весьма сексуальным. На снимке Маликов запечатлен с зачесанными назад волосами, в черной облегающей футболке, джинсах, кожаных крагах и солнцезащитных очках.