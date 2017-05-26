Маликов оправдался за желание высечь Бузову

Дмитрий Маликов стал героем дня, предложив "высечь аки срамную девку" популярнейшую нынче персону – ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову. Однако позже артист дал понять, что его неправильно поняли.

Оригинальное и неожиданное для почтенного главы семейства сообщение Маликов оставил утром у себя в Twitter. Цитируем дословно юмористический опус Дмитрия на злобу дня: "Попался на очи царские клип Бузовой. А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было!"

Отметим, что Бузова давно уже как в кость в горле для многих профессиональных артистов, менее популярных и любимых народом, чем она. Все песни, которые Ольга записывает, неизменно становятся хитами и занимают первую строчку хит-парадов. Поэтому многие звезды завидуют и злословят.

Но Бузова хейтеров не боится. У ведущей "Дома-2" есть многомиллионная армия фанатов, которая защищает свою любимицу в конфликтных ситуациях. Поклонники Ольги 26 мая осадили микроблог Дмитрия и закидали его упреками. Люди решили, что ироничное сообщение Маликова оскорбляет начинающую звезду поп-сцены, которая, к слову, часто выступает в предельно откровенных нарядах.

Попался на очи царские клип Бузовой..А посему повелеваю:Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было! — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 26 мая 2017 г.

Однако именитый композитор считает, что СМИ и пользователи Сети создали много шума из ничего. В беседе с репортерами он заявил, что не критиковал Бузову и даже не думал обижать, а просто пошутил.

"Это была шутка?" – переспросили журналисты. "Ну конечно! – рассмеялся Маликов. – Как же можно к этому серьезно относиться. Конечно, шутка! Там же от лица царя, я же не царь, я Дмитрий Маликов. Не обращайте внимания. Ничего я не раскритиковал. Не относитесь серьезно к моему Twitter-у, я же иронизирую".

Исполнитель добавил, что не в его привычках критиковать творчество других артистов. "Я не оцениваю никогда труд своих коллег, только могу пошутить", – цитирует Дмитрия сайт "Комсомольская правда".

Вероятно, речь в сообщении Дмитрия идет о новой песне Ольги, которую она записала вместе с певицей Настей Кудри. Девушки продемонстрировали недюжинное чувство юмора, снявшись в клипе, построенном на всем, за что регулярно подвергаются критике со стороны пользователей интернета.

Так, по сюжету, Бузовой заплатят за участие в дуэте, на эти деньги она купит престижную музыкальную награду, а образцово показательные мамочки выскажут свое мнение по поводу песенного творчества Ольги в комментариях в Instagram ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Ну а сцена с помидорами, которыми кидаются в артисток, стала блестящей и остроумной кульминацией ролика.