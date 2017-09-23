Миро добралась до гениталий Киркорова

Известный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на юмориста Павла Волю. По ее словам, артист мог бы хорошо шутить, но почему-то ограничивает себя низкопробным жанром.

Миро считает, что Воля выглядит натуральным среднестатистическим идиотом. При это она признала юмориста умным человеком.

"Мне грустно видеть умных людей, коим безусловно является и Павел Воля, которые ради выгоды корчат из себя форменных идиотов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – отметила она. Тем не менее, Миро не по нраву тот стиль, в котором работает артист.

Блогер по обыкновению выбрала необычные эпитеты для описания того, как она воспринимает шутки Воли. На этот раз она даже приплела сюда короля российской эстрады Филиппа Киркорова. "Уверена, комик смог бы хорошо пошутить, вот только сейчас его уровень -– половой юмор, который не поднимается выше гениталий Киркорова", – заявила она.

Публикация от Лена Миро (@lenamyro) Сен 23 2017 в 1:01 PDT

Миро решила написать о Воле после того, как в эфир вышел очередной выпуск программы "Камеди Клаб": во время записи передачи юморист пошутил над блогером. "Зайки, а может, вы и в самом деле -– тупое быдло, которому и Басков -– в радость?" – обратилась она к читателям, успев при этом пройтись и по золотому голосу России.