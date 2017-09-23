Миро добралась до гениталий Киркорова

Эксклюзив Особое мнение Интервью Изувеченного Градского вынудили петь с адской болью Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски

Выбор читателей

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера
Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина
Вера Брежнева готовится снова стать мамой
Звезда "Дома-2" родила с тяжелыми последствиями
Волочкова врезала Борисовой за обвинения в алкоголизме
партнеры
Суббота 23 сентября
Лента новостей
16:08
В Грузии похоронили Зураба Соткилаву
15:29
Знаменитый российский боксер завершил карьеру
14:37
Под Красноярском депутат попал в ДТП
14:10
В Домодедово массово задерживаются рейсы "ВИМ-Авиа"
14:01
Московское метро переходит на особый режим работы
12:52
В столице обстреляли пассажирский автобус
12:39
К Москве приближаются сильные заморозки
12:23
На Рязанской ГРЭС произошел взрыв
11:58
Известного ведущего наградили после ухода с Первого канала
11:22
В центре Донецка прогремело два взрыва
11:13
Московский студент с ножом напал на сотрудника Сбербанка
10:29
Под Калиниградом маршрутка попала в жуткую аварию (видео)
22:15
В Госдуме требуют сохранить публичные слушания по градостроительству
22:00
Лишенная комнаты пенсионерка умерла на глазах рабочих
21:56
Енот остановил полицейскую машину
21:38
В Испании отыскали близнеца Майкла Джексона
21:32
Новое видео смертельной драки с чемпионом мира в Хабаровске
20:44
Билл Гейтс извинился за фундаментальную ошибку Windows
20:08
Скандальный чертеж выпилили из памятника Калашникову
19:40
Жуткие подробности дела об убитом под Волгоградом ребенке
19:22
В Салехарде на борту самолета умер младенец
19:15
В Москве выбраны стартовые площадки для реновации
19:13
Мошенничество на украинской АЭС едва не вызвало экологическую катастрофу
18:44
Подержанный BMW переделали в джакузи на колесах (видео)
18:18
Установлена причина падения курса доллара
18:11
Поляки посадили на цепь некультурного украинца
18:06
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 8
18:02
Несколько ТЦ в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
17:38
Главная польза хронического недосыпа
17:26
Стоцкая извела сына своим пением
17:09
Российским туристам грозит тюрьма в Таиланде за электронные сигареты
16:48
Ракетный удар из Черного моря по террористам сняли на видео
16:45
Путин поразил брата Джулии Робертс безупречным вкусом
16:41
Названы страшные последствия нападения Трампа на КНДР
16:38
Одиночество добило звезду "Возвращения Мухтара"
16:35
В смертельном ДТП в Турции пострадали россияне
16:24
Лодка с пенсионерами из России разбилась на Пхукете
16:16
У посла Украины отобрали телефон во время селфи
16:09
Под Вологдой автоледи покусала полицейского
16:08
Пьяный вандал осквернил могилу школьного обидчика
15:42
Индекс ОПОРЫ RSBI: МСБ достиг стабильного развития
15:40
Гузеева: Поступок Германовой – преступление
15:33
Актриса из "Игры престолов" отказалась от карьеры ради порно
15:30
Объединение Промсвязьбанка и "Возрождения" увеличит долю на рынке МСБ почти вдвое
15:17
В Новосибирске родился ребенок-гигант
15:15
После операции у Бони наступило ухудшение
15:13
Как решаются проблемы обманутых дольщиков
15:01
В США объявили о конце света
14:47
Деньги для умирающей актрисы собирают всем миром
14:43
"Радиосигналы пришельцев" каждую секунду летят на Землю
14:26
Родившая Снигирь лишилась своей красоты
14:11
Голубкина ввергла в ужас Ливанова своими поступком
14:11
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
14:09
Трамп разбил в прах мечты лживого Порошенко
14:09
Ревнивец до смерти забил возлюбленную телевизором
14:03
Питерский форум Baltic Weekend бьет рекорды
13:28
В Коми из дымящейся шахты эвакуируют людей
13:27
"Фашистская" ошибка на памятнике Калашникову получила оправдание
13:23
Зверское избиение мужчины попало на видео
13:18
На севере Москвы подростки бросили бомбу в одноклассников
13:18
Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу
12:57
Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку
12:57
Пьяный депутат Рады обругал ведущую в прямом эфире
12:47
Главные события Москвы с 22 по 28 сентября
12:45
Джигурда в белом халате обратился к Панину с просьбой
12:37
Совет на выходные
12:34
Российская актриса в коме после падения дома
12:29
Назван легкий способ продлить жизнь
12:26
Влад Кадони возмущен наглостью любовника Курочки из "Дома-2"
12:25
В Госдуме создан комитет по контролю и регламенту
12:15
Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню
11:58
Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
11:53
Известный певец назвал всех на Первом канале балбесами
11:46
Отечественные врачи вызвали разочарование у россиян
11:25
Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
11:21
МИТРО запретили принимать студентов
11:13
Памятник Калашникову украсили скандальной деталью
11:13
Большая грудь сбила с ног модель Playboy
11:12
Леонтьев о Пугачевой: Алла много натворила
11:11
Парк "Зарядье" обошелся Москве в 14 миллиардов рублей
11:08
Миллиардера Джабраилова проверят на вменяемость
11:07
Басков развлекся с Ротару в бане
10:56
"Пьяного" мальчика признали аутистом
10:50
Россиянин утонул в бассейне в Турции
10:30
Галибина довело до слез мистическое сообщение
10:27
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
10:26
Промышленники России собираются в Москву на II Межрегиональный промышленный Форум
10:16
Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за жадности начальства
10:15
В России вырос прожиточный минимум
10:02
Названы катастрофические последствия отказа от секса
09:57
Медики об изменившемся состоянии Караченцова
09:56
Трагедия жизни самой богатой женщины в мире
09:41
У москвича украли иномарку за 4,7 млн рублей
09:29
Киев признал неизбежность покупки газа у Москвы
09:27
Вскрылись подробности смертельной болезни Веры Глаголевой
09:24
Топ-10 неожиданных кулинарных советов
09:00
Женщину лишили детей после удаления груди
08:51
Как съездить в Европу и не разориться
08:40
Неожиданная версия развода Эвелины Бледанс
08:39
США выдвинули громкое обвинение против России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пьяного" мальчика признали аутистом
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Жуткие подробности дела об убитом под Волгоградом ребенке
Российская актриса в коме после падения дома
Волочкову в розовом боди подняли на смех
Гузеева: Поступок Германовой – преступление
Шоу-бизнес

Миро добралась до гениталий Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Известный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на юмориста Павла Волю. По ее словам, артист мог бы хорошо шутить, но почему-то ограничивает себя низкопробным жанром.
прочитано 855 раз

Миро считает, что Воля выглядит натуральным среднестатистическим идиотом. При это она признала юмориста умным человеком.

ПО ТЕМЕ

Солнцев защитил пухлую Лолиту от нападок Миро

Лена Миро взялась за пышную грудь Анны Семенович

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Мне грустно видеть умных людей, коим безусловно является и Павел Воля, которые ради выгоды корчат из себя форменных идиотов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – отметила она. Тем не менее, Миро не по нраву тот стиль, в котором работает артист.

Блогер по обыкновению выбрала необычные эпитеты для описания того, как она воспринимает шутки Воли. На этот раз она даже приплела сюда короля российской эстрады Филиппа Киркорова. "Уверена, комик смог бы хорошо пошутить, вот только сейчас его уровень -– половой юмор, который не поднимается выше гениталий Киркорова", – заявила она.

Миро решила написать о Воле после того, как в эфир вышел очередной выпуск программы "Камеди Клаб": во время записи передачи юморист пошутил над блогером. "Зайки, а может, вы и в самом деле -– тупое быдло, которому и Басков -– в радость?" – обратилась она к читателям, успев при этом пройтись и по золотому голосу России.

Автор: Евгений Мышко23 сентября 2017, 15:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров повторил грандиозный юбилейный банкет через полгода

567

комментарии

Политика

Половина мира ополчилась против России в ООН
Названы страшные последствия нападения Трампа на КНДР
Пьяный депутат Рады обругал ведущую в прямом эфире
Думские фракции определят приоритетные законопроекты

Шоу-бизнес

68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Градского довели до истерики на шоу "Голос"
Звезда "Дома-2" в ужасе из-за неудачной пластики
Миро добралась до гениталий Киркорова

Проишествия

Российским туристам грозит тюрьма в Таиланде за электронные сигареты
Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку
Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню
Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за жадности начальства

Lifestyle

Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
Актриса из "Игры престолов" отказалась от карьеры ради порно
Определен российский претендент на "Оскар"
Названы лучшие фильмы о вампирах
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу

Артист уверен, что каждый сам расплачивается за свои поступки
Шоу-бизнес

Гузеева: Поступок Германовой – преступление

Актриса жестко высказалась в адрес коллеги
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" в ужасе из-за неудачной пластики

Красавица собирается вновь лечь под нож хирурга
Шоу-бизнес

Миро добралась до гениталий Киркорова

Блогер упомянула короля эстрады в очередной критической заметке

Гороскоп

Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей
Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться

Фоторепортажи

Родившая Снигирь лишилась своей красоты
Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую
Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона

Спорт

Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
У известного хоккеиста рак костного мозга
Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России

Регионы

Под Калиниградом маршрутка попала в жуткую аварию (видео)
Новое видео смертельной драки с чемпионом мира в Хабаровске
Пьяный вандал осквернил могилу школьного обидчика
В Новосибирске родился ребенок-гигант
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru