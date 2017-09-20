Родившая Анна Банщикова перестала следить за собой

Весной Анна Банщикова родила третьего ребенка и практически сразу же вышла на работу. Актриса призналась, что тогда у нее не было времени ни на что, даже посмотреться в зеркало.

Когда дочери Анны Банщиковой Марии исполнился месяц, артистка улетела в Геленджик на съемки. Анна призналась, что ей пришлось непросто. И дело не в том, что она набрала лишний вес и имела пышную грудь из-за молока, а в том, что Банщикова не успела прийти в себя после родов.

"Целый день снимаешься, вечером приходишь домой, хочешь пообщаться с детьми, маленькую покормить. А тебе надо учить километр текста – огромные монологи – для завтрашних съемок. Это целая пачка листов с именами, датами, фамилиями, "явками и паролями", которые нельзя перепутать. Но у кормящей женщины голова не тем забита: говорят, она иногда имени своего не может вспомнить, а на съемках надо быть абсолютно собранной, готовой, сосредоточенной..." – объяснила актриса.

Даже следить за собой Банщикова не могла. "По-моему, после этой картины мне должны вручить премию "Антигламур". Я совершенно забила на то, как выгляжу. Позволила себе быть обычной "разобранной" тетенькой. И, думаю, эта натуральность под стать моей героине. Кстати, благодаря такому "антигламуру" я выкраивала драгоценные лишние полчаса на сон. На грим был заложен час, а я успевала "сделать лицо" за 20 минут, а то и быстрей – однажды на это ушло семь минут. Гримеры и костюмеры уже привыкли, что прибежит Банщикова как фурия и ей нужно за полсекунды помыть, высушить, уложить волосы и накрасить лицо!" – цитируют актрису "7 Дней".

Напомним, Анна Банщикова и ее супруг Всеволод Шаханов, кроме дочери, воспитывают двух сыновей – Михаила и Александра. Анна и Всеволод познакомились в 2006 году. Недавно супруги с детьми оказались в том кафе, где прошло одно из их первых свиданий. "Странное чувство: вроде как только что здесь сидели вдвоем, а теперь нас четверо", – вырвалось тогда у Анны. В недалеком будущем в это кафе они пойдут уже впятером.