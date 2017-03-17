42-летняя Банщикова родила в третий раз

Известная актриса и бывшая жена Максима Леонидова Анна Банщикова в третий раз стала мамой. Актриса подарила нынешнему супругу дочку.

Банщикова счастлива в браке с адвокатом Всеволодом Шахановым. У них подрастают два сына-школьника – Михаил и Александр. Супруги давно уже мечтали о дочке, и небеса их услышали.

По информации СМИ, новорожденную назвали Марией. Она появилась на свет в элитном клиническом госпитале, где становятся мамами многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Анна и ее дочка уже готовятся к выписке из роддома. Муж 42-летней Банщиковой и сыновья с нетерпением ждут их дома. Миша и Саша уже приготовили долгожданной сестре подарки.

"Наконец-то в нашей семье кроме меня есть еще одна девочка, а то у нас было настоящее мужское царство, – цитирует Анну сайт "7 Дней". – При выборе имени для девочки вопрос не стоял: я всегда знала, что, если у меня родится дочка, я назову ее Машей".