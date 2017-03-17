42-летняя Банщикова родила в третий раз
Банщикова счастлива в браке с адвокатом Всеволодом Шахановым. У них подрастают два сына-школьника – Михаил и Александр. Супруги давно уже мечтали о дочке, и небеса их услышали.
По информации СМИ, новорожденную назвали Марией. Она появилась на свет в элитном клиническом госпитале, где становятся мамами многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Анна и ее дочка уже готовятся к выписке из роддома. Муж 42-летней Банщиковой и сыновья с нетерпением ждут их дома. Миша и Саша уже приготовили долгожданной сестре подарки.
"Наконец-то в нашей семье кроме меня есть еще одна девочка, а то у нас было настоящее мужское царство, – цитирует Анну сайт "7 Дней". – При выборе имени для девочки вопрос не стоял: я всегда знала, что, если у меня родится дочка, я назову ее Машей".
Банщикова и Шаханов познакомились в 2006 году. Недавно супруги с детьми оказались в том кафе, где прошло одно из их первых свиданий. "Странное чувство: вроде как только что здесь сидели вдвоем, а теперь нас четверо", – вырвалось тогда у Анны. В недалеком будущем в это кафе они пойдут уже впятером.
Анна успешно совмещает работу с воспитанием детей. Во время съемок сериала "Ищейка", чтобы надолго не разлучаться с сыновьями, актриса взяла их с собой в Геленджик, где проходили натурные съемки. Вместе со своей бабушкой и мамой они провели целых 2,5 месяца у моря, а Всеволод прилетал к ним по выходным.
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