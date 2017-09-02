Исхудавшая Джоли снова ляжет под нож

Звезда Голливуда Анджелина Джоли готовится к очередной операции. На этот раз у актрисы обнаружены проблемы с венами.

В последние недели поклонники Анджелины Джоли обратили внимание на изможденный вид актрисы. По мнению общественности, Джоли так исхудала, что уже совсем не похожа на ту красотку, которой была раньше.

Оказалось, что звезда борется с новым недугом, и вскоре Анджелине предстоит перенести операцию. Дело в том, что у 42-летней Джоли обострилось ее давнее заболевание — варикозное расширение вен. Актриса считала этот недуг пустяком и долгое время откладывала лечение, теперь заболевание достигло той стадии, когда без операции не обойтись.

Отметим, что варикоз – застой крови в венах – очень серьезное заболевание. Как утверждают специалисты, оно может сопровождаться образованием сгустков, то есть тромбов, а это уже представляет серьезную угрозу для жизни.

Публикация от Officially in love ❤️ (@angelinalovejolie) Авг 28 2017 в 6:13 PDT

Напомним, что Анджелина не так давно перенесла две сложные операции – двойную мастэктомию, которую она сделала, чтобы предотвратить развитие онкологического заболевания, а также операцию по части гинекологии.