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Шоу-бизнес

Исхудавшая Джоли снова ляжет под нож

Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Zinken
Звезда Голливуда Анджелина Джоли готовится к очередной операции. На этот раз у актрисы обнаружены проблемы с венами.
прочитано 2108 раз

В последние недели поклонники Анджелины Джоли обратили внимание на изможденный вид актрисы. По мнению общественности, Джоли так исхудала, что уже совсем не похожа на ту красотку, которой была раньше.

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 Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Оказалось, что звезда борется с новым недугом, и вскоре Анджелине предстоит перенести операцию. Дело в том, что у 42-летней Джоли обострилось ее давнее заболевание  —  варикозное расширение вен. Актриса считала этот недуг пустяком и долгое время откладывала лечение, теперь заболевание достигло той стадии, когда без операции не обойтись.

Отметим, что варикоз  – застой крови в венах – очень серьезное заболевание. Как утверждают специалисты, оно может сопровождаться образованием сгустков, то есть тромбов, а это уже представляет серьезную угрозу для жизни.

Напомним, что Анджелина не так давно перенесла две сложные операции – двойную мастэктомию, которую она сделала, чтобы предотвратить развитие онкологического заболевания, а также операцию по части гинекологии.

Автор: Алёна Нестерова2 сентября 2017, 12:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли

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