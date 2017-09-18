Воля разоткровенничался после постельной сцены с Харламовым
Павел Воля, недавно записавший вместе с коллегой Гариком Харламовым пародию на два клипа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, откровенно рассказал о личной жизни. Резидент Comedy Club сделал признание, касающееся интимной составляющей его брака.
По словам шоумена, после рождения детей секс с Ляйсан остался в прошлом. Оказалось, что у супругов просто нет времени на интим – они тратят его на работу и заботу о малышах.
"Знаете, как выглядит прелюдия, когда у тебя двое детей? Просто кивок в сторону спальни. Прелюдия со звуком – киваешь и говоришь: "За мной!" – заявил Воля. Также Павлу пришлось отказаться от ночных тусовок – теперь он ложится спать не позже 23:00. Кроме того, дорогие спортивные машины шоумен сменил на минивен.
Вместе с тем ущемленным артист себя не чувствует. "Я люблю ту жизнь, которой мы живем, и не хотел бы, чтобы она менялась. Ничего главнее, чем моя семья, для меня нет и быть не может. Все остальное – чепуха, мишура, повод для шутки. Я безумно люблю свою семью, детей!" – цитирует Павла Волю Wday.ru.
Отметим, видео, в котором Павел Воля и Гарик Харламов находятся в одной постели, не первая пародия на клипы ведущей реалити-шоу "Дома-2". Чуть ранее Павел представил проект "Воля Харлузова", "который должен уничтожить проект Оля Бузова".
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