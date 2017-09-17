68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера
Торжество прошло в национальных армянских традициях. Жених Карен Карапетян и его избранница Лилит устроили венчание в Кафедральном соборе Святого Преображения Господня Армянской Апостольской Церкви, передает Sputnik.
Продолжилась церемония в банкетном зале "Сафиса". Среди приглашенных оказались и звезды российской эстрады. Для гостей вечера выступали Филипп Киркоров, Николай Басков, Вера Брежнева, группа "Ленинград" и многие другие. Настоящий восторг вызвало появление на сцене Аллы Пугачевой.
Она выступала в соблазнительном мини-платье черного цвета. Наряд только подчеркивал, насколько сильно похорошела 68-летняя артистка.
Также на празднике присутствовали телеведущие Ксения Собчак и Андрей Малахов. Гостем на свадьбе стал и премьер-министр Армении Карен Карапетян.
В социальных сетях появилось множество фотографий с торжества. Судя по отзывам, гости были в восторге от праздника.
Самвел Карапетян – известный российский предприниматель и меценат. Он является основателем и президентом группы компаний "Ташир", в которую входит порядка 200 организаций. Состояние Карапетяна оценивается в 4,3 миллиарда долларов.
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