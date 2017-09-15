Эдита Пьеха откровенно назвала внука эгоистом

Легендарная артистка Эдита Пьеха дала откровенное интервью. Она рассказала о своих родных, причем внука, певца Стаса Пьеху, назвала эгоистом.

Эдита Пьеха посвятила всю жизнь музыке. Свою дочь Илону, едва той исполнилось восемь месяцев, артистка отдала на воспитание свекрови, потому что занималась карьерой. С внуками – Стасом и Эрикой – видится нечасто, еще реже общается с правнуками.

"Петя (сын Стаса Пьехи. – Прим.ред.) с мамой и бабушкой сейчас отдыхают, он же маленький мальчик, ему нужно расти, крепнуть. Василиса (дочь Эрики Быстровой. – Прим.ред.) на даче у своей прабабушки под Нарвой. Там прекрасная природа, правнучке там очень нравится. Конечно, в наше время можно общаться по скайпу, но у меня нет ни компьютера, ни ноутбука, только телефон. Я с техникой не дружу. Но если бы и телефона не было, всем пришлось бы писать мне письма: "Певице Эдите на деревню", я уже много лет живу в поселке под Петербургом. В этих чудесных местах с вековыми соснами черпаю здоровье", – рассказала певица.

Артистка отметила, что у нее были очень внимательные свекор со свекровью, они заботились о ней. Чего нельзя сказать о ее родном внуке. "Стас – эгоист! Как все артисты, любит себя, к сожалению. А это к хорошему не приводит. Нужно любить свою публику, низко им кланяться за то, что они приходят по-слушать тебя, приносят цветы. Ценить поклонников за то, что они тебя избрали, чтобы поклоняться твоим песням, твоему искусству", – цитирует Эдиту Пьеху "Собеседник".

Певица вспомнила легендарных артистов, которые совсем иначе относились к поклонникам. "Как уважали и ценили своих поклонников Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Александр Вертинский, а сегодня мне очень сложно сказать, кто любит свою публику! Если уважаешь тех, кто приходит на твой концерт, тогда жизнь на сцене тебе обеспечена", – убеждена легендарная исполнительница.