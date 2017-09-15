Эдита Пьеха откровенно назвала внука эгоистом
Эдита Пьеха посвятила всю жизнь музыке. Свою дочь Илону, едва той исполнилось восемь месяцев, артистка отдала на воспитание свекрови, потому что занималась карьерой. С внуками – Стасом и Эрикой – видится нечасто, еще реже общается с правнуками.
"Петя (сын Стаса Пьехи. – Прим.ред.) с мамой и бабушкой сейчас отдыхают, он же маленький мальчик, ему нужно расти, крепнуть. Василиса (дочь Эрики Быстровой. – Прим.ред.) на даче у своей прабабушки под Нарвой. Там прекрасная природа, правнучке там очень нравится. Конечно, в наше время можно общаться по скайпу, но у меня нет ни компьютера, ни ноутбука, только телефон. Я с техникой не дружу. Но если бы и телефона не было, всем пришлось бы писать мне письма: "Певице Эдите на деревню", я уже много лет живу в поселке под Петербургом. В этих чудесных местах с вековыми соснами черпаю здоровье", – рассказала певица.
Артистка отметила, что у нее были очень внимательные свекор со свекровью, они заботились о ней. Чего нельзя сказать о ее родном внуке. "Стас – эгоист! Как все артисты, любит себя, к сожалению. А это к хорошему не приводит. Нужно любить свою публику, низко им кланяться за то, что они приходят по-слушать тебя, приносят цветы. Ценить поклонников за то, что они тебя избрали, чтобы поклоняться твоим песням, твоему искусству", – цитирует Эдиту Пьеху "Собеседник".
Певица вспомнила легендарных артистов, которые совсем иначе относились к поклонникам. "Как уважали и ценили своих поклонников Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Александр Вертинский, а сегодня мне очень сложно сказать, кто любит свою публику! Если уважаешь тех, кто приходит на твой концерт, тогда жизнь на сцене тебе обеспечена", – убеждена легендарная исполнительница.
Дарья Антонюк рассказала о закулисье главного вокального проекта страны
Вскрылись нелицеприятные подробности жизни артистки
Журналисты связались с посольством России в Германии
Мальчик впал в кому после роковой ошибки доктора