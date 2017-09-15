Переставший сниматься Григорий Антипенко переключился на "Дом-2"

Григорий Антипенко дал откровенное интервью. Звезда сериала "не родись красивой" объяснил, почему не снимался несколько лет, и высказал, в чем вред "Дома-2".

Четыре года Григорий Антипенко отвергал все предложения съемок в кино и не жалеет об этом. "Просто мне не предлагали, на мой взгляд, достойных ролей, и сниматься в таких проектах мне не хотелось. Я до сих пор считаю, что мы вернулись в каменный век кинематографа и всему учимся заново. Но теперь ко мне пришло правильное ощущение того, что времена не выбирают", – заключил популярный актер. По мнению Антипенко, в современном мире жанр кино нивелировался.

Внезапно актер переключился на тему популярных реалити-шоу, потому что, Григорий уверен, именно из-за них профессию артиста общество стало недооценивать. "Все эти масс-медийные истории типа "Дома-2", бесконечных "фабрик" и прочей фигни стирают рамки профессии. Они очень популярны среди людей, но вредны. Если любой человек с улицы, воспользовавшись подвернувшимся шансом, может попасть в профессиональное кино или театр, то другие смотрят и думают: "А я чем хуже?" – цитирует Григория Антипенко "Московский комсомолец".

В итоге, в настоящее время актер наконец прервал паузу и участвует в съемках. Он объяснил это желанием поставить над собой опыт. "Я живу одним днем и не загадываю надолго вперед. Но мне стало интересно: почему меня туда так заманивают? Дай, думаю, посмотрю, ради чего это все. Я пытаюсь для себя найти какие-то занимательные моменты, которые мне интересно было бы пережить", – объяснил артист.

Антипенко признался, что не хочет себя "обеднять", совершенно отказавшись от работы в кино. "Мне приходилось встречаться на площадке с великими мастерами, которые вынуждены также относиться к нашему современному кино. Но даже если в итоге проект, в котором они участвовали, не получился, то они все равно его достойны", – заключил Григорий Антипенко.