Сын умершей Барановской остался бесхозным

Юрист и поэт Катя Гордон в своем микроблоге рассказала о том, что ждет малолетнего сына ее подруги, умершей от рака артистки Стеллы Барановской. Она обеспокоена судьбой мальчика и собирается выполнить волю его матери.

По словам Екатерины, сейчас на опекунство над мальчиком претендуют родители Стеллы. "При жизни она просила не отдавать его матери. Говорила, что та его угробит. Также прабабушка рассказывала на Первом канале о драках, которые происходили в семье", – говорит подруга Барановской.

"Об усыновлении Дани Барановского речи сейчас не идет... Все сложно... Он не был нужен никому, кроме 80-летней бабули и умирающей Стеллы... Сейчас стал нужен... К сожалению, нам известно очень много негативных фактов о тех, кто стоит в претендентах на опеку", – написала Гордон в Instagram. "И коль скоро это была главная просьба Стеллы лично ко мне, я органы опеки проинформирую об этом и попрошу поставить на контроль эту ситуацию, изучить условия потенциальной жизни ребенка", – заявила Екатерина.

Вместе с тем она посетовала, что сейчас не остается ничего другого, кроме как наблюдать за развитием ситуации: "…как правопреемники распорядятся судьбой, на мой взгляд, заброшенного бесхозного (у Стеллы просто не было сил...) ребенка".

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Сен 14 2017 в 12:47 PDT

Отметим, что Катя Гордон была одной из тех, кто до последнего дня поддерживал онкобольную Стеллу Барановскую. Именно она первой сообщила трагическую новость о смерти артистки на своей странице в Instagram. Долгое время Стелла боролась с острым лимфобластным лейкозом, но болезнь оказалась сильнее. Вместе с Екатериной актрисе помогали телеведущая Анфиса Чехова, певицы Анастасия Стоцкая и Зара. Более того, последняя даже на некоторое время приютила у себя шестилетнего сына Барановской Даниила. Ранее Зара говорила, что Даня находится у своей прабабушки.