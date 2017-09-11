Жених предал больную раком Барановскую

Очередной выпуск программы "Пусть говорят" ведущий Дмитрий Борисов посвятил актрисе Стелле Барановской, умершей после длительной борьбы с острым лимфобластным лейкозом. Друзья и близкие девушки рассказали о том, как она пыталась облегчить свое состояние и какие испытания судьбы ей пришлось пройти вместе с тяжелым онкозаболеванием.

В студию ток-шоу пришли подруги Стеллы, поддерживающие ее в последние дни жизни – телеведущая Анфиса Чехова, журналист и юрист Катя Гордон и певица Зара. Они рассказали о травлю скептиков и врагов, которая обрушилась на актрису в Сети. Они считали, что девушка симулирует заболевание в корыстных целях.

Чехова отметила, что Стелла старалась оказывать поддержку другим людям, которые боролись с тяжелыми заболеваниями. "Она всегда помогала. Всем больным. Той самой Мадине, которая против нее выступала, она присылала цветы и поддерживала ее, выслушивала. Они изначально общались как приятельницы. После чего Мадина ни с того ни с сего вдруг решила пойти против нее", – говорит телеведущая.

Выяснилось, что страшная новость о диагнозе застала Барановскую в Америке у своего жениха. По словам Ларисы Похильчук, медсестры госпиталя в Миннесоте, куда обратилась Барановская, избранник отвернулся от девушки, узнав о том, что она больна раком. "Когда она выписывалась с мамой и Даней, им было негде жить. Они остановились у меня дома… В тот же момент она пережила предательство близкого человека. Жених даже пальцем не пошевелил, чтобы ей помочь...У нас было несколько долгих разговоров на кухне. То, что пережила Стелла за свои 30 лет, некоторые не переживают за сто лет. Столько предательств, столько тяжелых ситуаций", – вспомнила медсестра.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Сен 11 2017 в 1:36 PDT

Также она рассказала о том, что Стелла очень тяжело переживала химиотерапию и испытывала адские мучения, из-за чего и отказалась позже от этой процедуры. "У Стеллы очень высокий болевой порог, она буквально лезла на стену от боли во время химиотерапии. Она прошла шесть ступеней, а последнюю не прошла, ей было слишком больно", – говорит Похильчук.

Именно из-за этого Барановская и обращалась к нетрадиционной медицине. Незадолго до смерти актриса лечилась у целителя Акылбека из Казахстана. Редакторы передачи попытались связаться с мужчиной, но он отказался говорить о лечении артистки. При этом Анфиса Чехова отметила, что Стелла всегда отмечала, что после сеансов у него, у нее проходили боли, и она могла спокойно спать.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Сен 4 2017 в 1:08 PDT

На программу пришла и бабушка Стеллы Барановской Лидия Петровна. Она поведала, что растила ее с самой выписки из роддома, потому что мать девочки работала и на воспитание дочери у нее не было времени. Когда бабушка узнала о диагнозе внучки, она потеряла дар речи. Сейчас она, как и все близкие Стеллы, переживает за судьбу ее шестилетнего сына Дани.

"Для меня он последняя капля жизни, я должна ему помочь, потому что моя дочь неадекватна… Про отца Дани я знаю, что, когда ему было 10 месяцев, отец от него не отказывался. Он, может быть, и хотел, но его родители были против… Когда она забеременела, он сказал: "Я дам тебе деньги, сделай аборт". Но она его не сделала", – поделилась Лидия Петровна. В свою очередь Катя Гордон рассказала о том, как она пыталась добиться признания ребенка Стеллы Барановской его биологическим отцом Максимом Котиным, сыном светской львицы Ирины Винтер.

Публикация от Зара (@zara_music) Сен 4 2017 в 7:04 PDT

По ее словам, она отправила парню фотографию и Стеллы, и ребенка, но семья Максима отказалась как-либо общаться. поставило меня в блок. "Кстати, даже девушка Максима написала: "Я знаю эту историю, и эту историю знают все близкие люди, но его считают внебрачным, поэтому видеть не хотят", – рассказала Гордон.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Сен 3 2017 в 11:45 PDT

В финале ток-шоу выяснилось, что отец Барановской Станислав Кантеладзе прилетел на ее похороны из США в Москву. "Я не знаю, как мама Стеллы, но думаю, что ни один родитель не хочет причинить вред своему ребенку. Мы общаемся с ней. У нас есть внук, мы должны его вырастить. В первую очередь мы должны договориться между собой, как будем это делать, это очень сложный вопрос. Конечно, для ребенка было бы хорошо, если бы он попал в Америку. И там бы воспитывался… Я бы хотел его забрать, но посмотрим, как договоримся", – заявил отец Стеллы.