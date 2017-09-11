Жених предал больную раком Барановскую

Эксклюзив Особое мнение Интервью Киркоров насмешил клоунским нарядом Лазарев шокровал решением оставить сцены

Выбор читателей

У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Взбешенная Пугачева выгнала хама Гребенщикова
Градский грубо унизил Малахова
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
Нагиев протащил Бузову на Первый канал
партнеры
Понедельник 11 сентября
Лента новостей
21:58
Найдена страшная опасность электронных сигарет
21:51
В метро Киева произошло ЧП
21:47
Под Москвой электричка сбила человека
21:40
На Украине солдат застрелил двух сослуживцев
21:32
В Москве секс-гуру задержали во время оргии с Травкой и Мишей
21:01
Герой России разбил надежды военных летчиц
20:55
Ученые раскрыли печальную правду о сайтах знакомств
20:17
Супермодель прилюдно оголилась ради животных (фото)
19:20
Расчленявшая жертв "черная риелторша" дала страшные показания
19:12
Дерзкого беглеца поймали прямо в здании суда (видео)
19:03
Назван виновник неприятного запаха под Москвой
18:25
Похудевшая на центнер многодетная мать стала секс-символом Сети (фото)
18:09
Жена сбежала после очередного позора Саакашвили
18:07
В московском метро поезд врезался в стену
18:00
В Челябинске застрелили именитого спортсмена
17:57
Россия жестко ответит на дипломатический беспредел США
17:44
"ЕР" успешно выступила на выборах в Москве
17:31
Любители кино будут бесплатно отдыхать на Хайнане
17:31
Грузовик попал в смертельное ДТП с поездом
17:25
Жительнице Урала дали восемь лет за попытку заморозить младенца
17:23
Елена Корикова растеряла красоту
17:16
Дипломаты 40 минут удерживали Эверест в составе России
17:13
Как правильно ругаться
17:13
Зрители рыдали на премьерном показе "Матильды"
17:08
Жириновский пообещал закопать Зюганова
17:00
Правила безопасного оформления имущества
16:53
Как развивается столичный рынок недвижимости
16:49
Кто "сливает" террористам в Сирии данные российских добровольцев
16:44
Единый день голосования: никто не проиграл
16:44
На строительстве трассы под Новгородом погиб рабочий
16:22
Из психбольницы на Урале сбежали шесть пациентов с ножами
16:18
Убивший дочь чиновника мигрант пожаловался на сломанную жизнь
16:08
Меркель признала воссоединение Крыма с Россией
16:00
В США умер автор комиксов о Росомахе
15:52
В Таиланде погибла туристка из России
15:45
Мускулистый Воробьев в мокрых трусах нежится на солнце
15:42
Беременная заманивала жертв к сумасшедшему маньяку с саблей
15:39
Самолет совершил жесткую посадку под Тверью
15:25
Десятки людей пострадали при столкновении поездов в Швейцарии
15:19
Бежавшие в Норвегию сирийцы попали в колонию в России
15:19
IKEA узнала все о мечтах россиян
15:13
Московского топ-менеджера обокрали в продуктовом на 630 тысяч рублей
15:08
Кто мешает борьбе с псевдобукмекерами
15:06
Путин напоил жену Кобзона чаем
15:00
Чистящие средства признали опасными для здоровья
14:52
Путин распорядился резко повысить МРОТ
14:42
Песков счел Саакашвили клоуном
14:31
Москва готовит Меркель катастрофу на выборах
14:21
Как вспышки на Солнце влияют на организм
14:10
В Москве женщина с трехлетним ребенком выпала из окна
13:58
Большие зарплаты достаются наглым и строптивым
13:51
"Нам есть чем спасти Украину": Тимошенко произвела фурор своим "кардашьяном"
13:44
В Москве отменили показ "Матильды"
13:27
Трехкратная чемпионка мира сгорела заживо в ДТП
13:03
Саакашвили загнал в угол бесхребетного Порошенко
13:01
Звезда "Дома-2" с разрезанным пищеводом вышла из забвения
12:59
Конкурс "Мисс Америка" завершился сенсацией
12:46
Голубкина о ночи с Ливановым: Такого у меня еще не было
12:46
Поджог машин у офиса адвокатов Учителя попал на видео
12:34
Ведущий новостей запаниковал перед камерой (видео)
12:12
Авиабилеты за границу резко подешевели
12:07
В Москве пройдет всероссийский конкурс красоты среди офисных сотрудниц
11:47
Меркель ищет сумасшедших для захвата Крыма
11:42
Буйнов об уходе Пугачевой со сцены
11:41
Кончаловский рассекретил пассию и сына
11:39
В московских пансионатах для пенсионеров появился бесплатный Wi-Fi
11:36
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
11:09
Звезду "Дома-2" Викторию Карасеву позвали на шоу "Голос"
11:07
Оральный секс признали опасным для беременных
11:03
Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам
10:28
На Россию надвигаются мощные заморозки
10:22
В центре Москвы сгорели две иномарки
10:21
Наследница Игоря Николаева ввергла в ужас своим видео
10:19
Путин признал заслуги онкобольного Хворостовского
10:03
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
09:44
Москву и область свяжут 16 новых автобусных маршрутов
09:37
Галкин сцепился с Михайловым в гримерке
09:31
Пятилетняя дочь Жасмин серьезно больна
09:08
В Москве побит рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах
09:08
В ЕС объявили Украине бойкот
08:54
Почему Маша Малиновская осталась без друзей
08:49
МВД не выявило нарушений на выборах в Саратовской области
08:36
Захарова нашла сакральный смысл в словах Меркель о Крыме
08:33
Объявившаяся певица Алсу покорила своим видом
08:30
У жениха Дианы Шурыгиной появился соперник
08:11
Дерзкий Саакашвили унизил Порошенко
07:55
В Подмосковье КамАЗ протаранил восемь машин
23:11
Саратовская область поставила рекорд по явке избирателей
20:41
Выборы в Саратовской области прошли без серьезных нарушений
19:30
Эксперты высоко оценили организацию выборов
19:17
Явка на выборах в Саратовской области превысила 46%
18:15
Сильнее всего ураган "Ирма" ударит по Санкт-Петербургу
18:10
Мумии двух артисток театра кукол три месяца пролежали в квартире
18:01
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
17:52
Володин проголосовал на выборах в Москве
17:46
Как муж Королевой спасается от смертельного урагана "Ирма"
17:21
В Британии на прихожан церкви напали с ножом
17:08
На переставшую сниматься голой Штурм набросились с упреками
16:46
Как менялся Алексей Панин
16:22
Триумф Саакашвили обернулся дикой клоунадой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У Гузеевой сдали нервы после пляжных снимков
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Бондарчук и Андреева разъехались
Шоу-бизнес

Жених предал больную раком Барановскую

Стелла Барановская. Фото: youtube.com
Очередной выпуск программы "Пусть говорят" ведущий Дмитрий Борисов посвятил актрисе Стелле Барановской, умершей после длительной борьбы с острым лимфобластным лейкозом. Друзья и близкие девушки рассказали о том, как она пыталась облегчить свое состояние и какие испытания судьбы ей пришлось пройти вместе с тяжелым онкозаболеванием.
прочитано 1296 раз

В студию ток-шоу пришли подруги Стеллы, поддерживающие ее в последние дни жизни – телеведущая Анфиса Чехова, журналист и юрист Катя Гордон и певица Зара. Они рассказали о травлю скептиков и врагов, которая обрушилась на актрису в Сети. Они считали, что девушка симулирует заболевание в корыстных целях.

ПО ТЕМЕ

Муж Кабаевой о деньгах на лечение Барановской

Боню обвинили в пиаре на смерти Барановской

Барановскую долго травили перед кончиной

 Больные раком звезды

Сюжеты Больные раком звезды

Чехова отметила, что Стелла старалась оказывать поддержку другим людям, которые боролись с тяжелыми заболеваниями. "Она всегда помогала. Всем больным. Той самой Мадине, которая против нее выступала, она присылала цветы и поддерживала ее, выслушивала. Они изначально общались как приятельницы. После чего Мадина ни с того ни с сего вдруг решила пойти против нее", – говорит телеведущая.

Выяснилось, что страшная новость о диагнозе застала Барановскую в Америке у своего жениха. По словам Ларисы Похильчук, медсестры госпиталя в Миннесоте, куда обратилась Барановская, избранник отвернулся от девушки, узнав о том, что она больна раком. "Когда она выписывалась с мамой и Даней, им было негде жить. Они остановились у меня дома… В тот же момент она пережила предательство близкого человека. Жених даже пальцем не пошевелил, чтобы ей помочь...У нас было несколько долгих разговоров на кухне. То, что пережила Стелла за свои 30 лет, некоторые не переживают за сто лет. Столько предательств, столько тяжелых ситуаций", – вспомнила медсестра.

Также она рассказала о том, что Стелла очень тяжело переживала химиотерапию и испытывала адские мучения, из-за чего и отказалась позже от этой процедуры. "У Стеллы очень высокий болевой порог, она буквально лезла на стену от боли во время химиотерапии. Она прошла шесть ступеней, а последнюю не прошла, ей было слишком больно", – говорит Похильчук.

Именно из-за этого Барановская и обращалась к нетрадиционной медицине. Незадолго до смерти актриса лечилась у целителя Акылбека из Казахстана. Редакторы передачи попытались связаться с мужчиной, но он отказался говорить о лечении артистки. При этом Анфиса Чехова отметила, что Стелла всегда отмечала, что после сеансов у него, у нее проходили боли, и она могла спокойно спать.

На программу пришла и бабушка Стеллы Барановской Лидия Петровна. Она поведала, что растила ее с самой выписки из роддома, потому что мать девочки работала и на воспитание дочери у нее не было времени. Когда бабушка узнала о диагнозе внучки, она потеряла дар речи. Сейчас она, как и все близкие Стеллы, переживает за судьбу ее шестилетнего сына Дани. 

"Для меня он последняя капля жизни, я должна ему помочь, потому что моя дочь неадекватна… Про отца Дани я знаю, что, когда ему было 10 месяцев, отец от него не отказывался. Он, может быть, и хотел, но его родители были против… Когда она забеременела, он сказал: "Я дам тебе деньги, сделай аборт". Но она его не сделала", – поделилась Лидия Петровна. В свою очередь Катя Гордон рассказала о том, как она пыталась добиться признания ребенка Стеллы Барановской его биологическим отцом Максимом Котиным, сыном светской львицы Ирины Винтер.

По ее словам, она отправила парню фотографию и Стеллы, и ребенка, но семья Максима отказалась как-либо общаться. поставило меня в блок. "Кстати, даже девушка Максима написала: "Я знаю эту историю, и эту историю знают все близкие люди, но его считают внебрачным, поэтому видеть не хотят", – рассказала Гордон.

В финале ток-шоу выяснилось, что отец Барановской Станислав Кантеладзе прилетел на ее похороны из США в Москву. "Я не знаю, как мама Стеллы, но думаю, что ни один родитель не хочет причинить вред своему ребенку. Мы общаемся с ней. У нас есть внук, мы должны его вырастить. В первую очередь мы должны договориться между собой, как будем это делать, это очень сложный вопрос. Конечно, для ребенка было бы хорошо, если бы он попал в Америку. И там бы воспитывался… Я бы хотел его забрать, но посмотрим, как договоримся", – заявил отец Стеллы.

Автор: Людмила Фоканова11 сентября 2017, 21:14

комментарии

Политика

В "голубых касках" ООН нашли спасение для Украины
Жена сбежала после очередного позора Саакашвили
Россия жестко ответит на дипломатический беспредел США
Жириновский пообещал закопать Зюганова

Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Алены Водонаевой
Как живет Ольга Будина
Голую Бузову назвали бомбой
Собчак наконец показала лицо сына

Проишествия

В московском метро поезд врезался в стену
Расчленявшая жертв "черная риелторша" дала страшные показания
В Москве секс-гуру задержали во время оргии с Травкой и Мишей
Убивший дочь чиновника мигрант пожаловался на сломанную жизнь

Lifestyle

Зрители рыдали на премьерном показе "Матильды"
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Путин признал заслуги онкобольного Хворостовского
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Алены Водонаевой

В Сети появились первые кадры с церемонии
Культура

Зрители рыдали на премьерном показе "Матильды"

Среди посмотревших фильм не было равнодушных
Политика

Жена сбежала после очередного позора Саакашвили

От горе-политика ушла супруга
Происшествия

Расчленявшая жертв "черная риелторша" дала страшные показания

Убийства владельцев московских квартир девушка планировала с подругой

Гороскоп

Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Мужчины используют Копенкину
Совет на выходные

Фоторепортажи

Елена Корикова растеряла красоту
Конкурс "Мисс Америка" завершился сенсацией
Объявившаяся певица Алсу покорила своим видом
Как менялся Алексей Панин

Спорт

Липницкая убила последнюю надежду на возвращение
Уильямс злобно посмеялась над помолвкой Шараповой
Мамун вышла замуж за Сухорукова
Овечкину запретили играть за Россию на Олимпиаде-2018

Регионы

Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам
Саратовская область поставила рекорд по явке избирателей
Избиркомы подводят первые итоги
Обрушение кинотеатра в Балашихе попало на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru