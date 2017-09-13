Пугачеву и Галкина вынудили показать детей

Телеведущий и юморист Максим Галкин рассказал, почему больше не скрывает своих малышей и делится видео с их участием на своей странице в Instagram. Таким образом звездная чета защитила наследников от назойливых папарацци.

Артист часто выкладывает в микроблог фото своей знаменитой супруги Аллы Пугачевой, а также двойняшек Гарри и Лизы. При этом ролики с детьми фолловеры находят очень забавными. Отметим, монтажом видео занимается сам глава семьи.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 6 2017 в 8:00 PDT

По словам Галкина, он стал инстаблогером потому, что благодаря такой собственной информационной площадке ему легко опровергнуть слухи и поделиться важными вещами. "Прошло время, когда для этого нужно было обращаться к какому-то изданию", – считает артист. При этом он подчеркнул: именно журналисты вынудили публиковать видео с детьми. Ведь, как отметил телеведущий, было время, когда репортеры буквально преследовали Гарри и Лизу.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Апр 16 2017 в 3:56 PDT

"Я решил снимать детей после того, как папарацци и так их показали. В прошлом году в Юрмале они дежурили возле нашего дома, держали вахту. Не могу сказать, что это приятно", – поделился Максим Галкин. "Я лояльно ко всем отношусь, не бегаю от журналистов, даже если не назначал им встречу, – у каждого свой хлеб. Но то, как они снимут тебя с ребенком, что при этом напишут, ты отдаешь им на откуп. Еще мне неприятна мысль, что они преследуют моих детей, когда меня нет с ними рядом, когда они, например, выходят с няней", – заявил юморист.

После того как Максим стал публиковать фото детей у себя в соцсетях, папарацци перестали охотиться за ними. "У них просто никто не купит этот материал – все можно взять из Instagram. Для меня это было жизненно важным", – отметил шоумен.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 27 2017 в 8:36 PDT

Галкин рассказал, что его супруга с удовольствием участвует в съемках роликов с детьми. При этом Алла не интересуется количеством лайков и репостов и даже периодически попрекает мужа увлечением соцсетями, сообщает портал "Медуза".