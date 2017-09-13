Преобразившаяся Варнава стала неузнаваема
Юмористическая актриса, звезда Comedy Woman, модель Екатерина Варнава приняла участие в эстафете, сутью которой является показать общественности фото 2005 года и сравнить его со снимком, сделанным сейчас. В эстафете приняло участие множество отечественных знаменитостей, не осталась в стороне и Екатерина Варнава, чей коллаж оказался самым необычным.
Дело в том, что с 2005 года актриса сильно изменилась. А некоторые поклонники и вовсе заявили, будто на публикации запечатлены два разных человека. "Ничего себе!! Совсем не узнала вас на первом фото Екатерина!", "Красавица во все времена. А харизма!", "Раньше была симпатичная", "Умница и красавица) перемены к лучшему!!! 👍", "Раньше мне больше нравилась", "Вот что значит правильная пластика!!! Нарощенный нос сделал Катю незаменимой, а уменьшенная грудь дала волю природной харизме!👍👍👍😉", "Очень уж худая, в последнее время", "РАНЬШЕ она была обычной , какой мама родила. Потому и лучше. Тем более что Катерина изначально не была уродиной .. просто девушка. А так как " просто девушка" – это не профессия , как говорится, то и менять себя пришлось соответственно времени. .. Бабки, бабки , бабки и убойная правда нашей теперешней жизни..." – высказали свое мнение подписчики.
Ранее в интервью Екатерина Варнава призналась, что у нее были комплексы, связанные с внешностью. "На протяжении всей моей жизни мама и папа говорили: "Вот Оксана Федорова – красивая. Алсу красивая. Ты, конечно, не красавица, но ты наша дочь". У меня нет ни единой иллюзии на тему моей красоты, моей восхитительности и безупречности", – призналась актриса.
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