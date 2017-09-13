Преобразившаяся Варнава стала неузнаваема

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава показала старое фото. Благодаря этому снимку поклонники артистки сделали вывод, что та сильно изменилась.

Юмористическая актриса, звезда Comedy Woman, модель Екатерина Варнава приняла участие в эстафете, сутью которой является показать общественности фото 2005 года и сравнить его со снимком, сделанным сейчас. В эстафете приняло участие множество отечественных знаменитостей, не осталась в стороне и Екатерина Варнава, чей коллаж оказался самым необычным.

Дело в том, что с 2005 года актриса сильно изменилась. А некоторые поклонники и вовсе заявили, будто на публикации запечатлены два разных человека. "Ничего себе!! Совсем не узнала вас на первом фото Екатерина!", "Красавица во все времена. А харизма!", "Раньше была симпатичная", "Умница и красавица) перемены к лучшему!!! 👍", "Раньше мне больше нравилась", "Вот что значит правильная пластика!!! Нарощенный нос сделал Катю незаменимой, а уменьшенная грудь дала волю природной харизме!👍👍👍😉", "Очень уж худая, в последнее время", "РАНЬШЕ она была обычной , какой мама родила. Потому и лучше. Тем более что Катерина изначально не была уродиной .. просто девушка. А так как " просто девушка" – это не профессия , как говорится, то и менять себя пришлось соответственно времени. .. Бабки, бабки , бабки и убойная правда нашей теперешней жизни..." – высказали свое мнение подписчики.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) Сен 12 2017 в 6:57 PDT

Ранее в интервью Екатерина Варнава призналась, что у нее были комплексы, связанные с внешностью. "На протяжении всей моей жизни мама и папа говорили: "Вот Оксана Федорова – красивая. Алсу красивая. Ты, конечно, не красавица, но ты наша дочь". У меня нет ни единой иллюзии на тему моей красоты, моей восхитительности и безупречности", – призналась актриса.