Кабаева забыла купальник дома

Звезда "Дома-2", модель Александра Кабаева снялась в пикантной фотосессии. Девушка залезла в бассейн прямо в платье, а на резонный вопрос, где ее купальник, ответила, что забыла его дома.

График Александры Кабаевой (в замужестве Липовой) расписан буквально по минутам. Знойная брюнетка много путешествует, работает в барбершопе, а также регулярно снимается для различных брендов. Причем неизменно съемки носят пикантный характер. К примеру, недавно Александра опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видеозапись, на которой запечатлена ее новая фотосессия. По сюжету Кабаева почти по плечи погружена в бассейн, однако вместо купальника на ней красное платье. "Купальник дома забыла 😃" – написала Кабаева.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. "Ты моя красотка. Сексуально, для своего мужчины, нужно фантазировать, банальщина не интересно", "Сашка красотка 😍", "а в чем прикол в платье в бассейне?", "Очень атмосферно 👌звезда 😘", "Великолепна♥♥♥", "Ай Сашок красотка🔝 Так тобой восхищаюсь. Ты настоящий человечек 🍒", "Просто слов нет.. красивая", "Да, вот так, минимум косметики, как муж заметил, очень классно 👍😍😍😍прям прикольно . В миллион раз лучше чем с ней. Моложе и свежее", – прокомментировали публикацию подписчики.

Публикация от Aлекcандра Липовая (Кабаева) (@sashakabaeva_official) Сен 10 2017 в 10:23 PDT

К слову, на днях Кабаева выкладывала фотографии со съемок рекламы купальников. Фанаты рассыпались в комплиментах подтянутой аппетитной фигуре Александры. На снимках модель продемонстрировала все свои достоинства. Как оказалось, таким образом девушка решила поддержать всех, кто страдает от плохого настроения.

Публикация от Aлекcандра Липовая (Кабаева) (@sashakabaeva_official) Сен 9 2017 в 5:18 PDT

"Хочу что бы все хоть немного улыбнулись в этот дождливый вечер ❤️🙏🏼 не грустите 💆🏻 порадуйте себя чем-нибудь 🙏🏼 посмотрите фильм или послушайте любимый трек 😍 только любимый ) а не тот который напоминает о бывшем ", – написала Александра Кабаева.