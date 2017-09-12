Кабаева забыла купальник дома
График Александры Кабаевой (в замужестве Липовой) расписан буквально по минутам. Знойная брюнетка много путешествует, работает в барбершопе, а также регулярно снимается для различных брендов. Причем неизменно съемки носят пикантный характер. К примеру, недавно Александра опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видеозапись, на которой запечатлена ее новая фотосессия. По сюжету Кабаева почти по плечи погружена в бассейн, однако вместо купальника на ней красное платье. "Купальник дома забыла 😃" – написала Кабаева.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. "Ты моя красотка. Сексуально, для своего мужчины, нужно фантазировать, банальщина не интересно", "Сашка красотка 😍", "а в чем прикол в платье в бассейне?", "Очень атмосферно 👌звезда 😘", "Великолепна♥♥♥", "Ай Сашок красотка🔝 Так тобой восхищаюсь. Ты настоящий человечек 🍒", "Просто слов нет.. красивая", "Да, вот так, минимум косметики, как муж заметил, очень классно 👍😍😍😍прям прикольно . В миллион раз лучше чем с ней. Моложе и свежее", – прокомментировали публикацию подписчики.
К слову, на днях Кабаева выкладывала фотографии со съемок рекламы купальников. Фанаты рассыпались в комплиментах подтянутой аппетитной фигуре Александры. На снимках модель продемонстрировала все свои достоинства. Как оказалось, таким образом девушка решила поддержать всех, кто страдает от плохого настроения.
"Хочу что бы все хоть немного улыбнулись в этот дождливый вечер ❤️🙏🏼 не грустите 💆🏻 порадуйте себя чем-нибудь 🙏🏼 посмотрите фильм или послушайте любимый трек 😍 только любимый ) а не тот который напоминает о бывшем ", – написала Александра Кабаева.
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