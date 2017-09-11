Собчак наконец показала лицо сына

Ксения Собчак опубликовала трогательное видео, главным действующим героем которого стал ее сын Платон. Телеведущая наконец показала лицо малыша.

Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями в ноябре прошлого года. Счастливые родители старательно прятали мальчика, а потом постепенно начали его показывать. Вначале части тела, потом фигуру со спины и вот, наконец, Ксения и Максим решили показать лицо Платона.

Виторган опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, записанное Собчак. В ролике мальчик, не без помощи мамы, стоит держась ручками за столешницу. Ксения сопроводила ролик закадровым текстом, который якобы произносит Платон.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного. Некоторые фанаты немедленно стали делать предположения, на кого похож малыш. Однако все сошлись на том. что Платон прелестен. "На Ксению похож) мамин сын❤️"", "Малыш))))) голубоглазик чудесный)", "На папу похож!!)", "Та ладно , неужели показали ... замечательный мальчик!", "Чудесный малыш!!!))))))", "Ну это ж невозможно мило!", "Славный. Здоровый богатырь вырастет. Ксюша молодец!", "Какие глазища невероятные😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Он похож на дедушку со стороны Ксении", – рассыпались в комплиментах подписчики.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Сен 11 2017 в 3:01 PDT

К слову, еще накануне Собчак предпочитала сохранять интригу. В поздравлении Максиму с днем рождения Ксения выложила фотографию, на которой запечатлела супруга с их наследником, причем последний был снят сзади.

"С Днем Рождения, мой любимый @mvitorgan !!!! Спасибо тебе за то, что ты оказался не только любимым мужем и строгим учителем, но и просто невероятным папой! И смотря на тебя с Платоном, я каждый раз понимаю, как ценно то, какой ты Человек!!!! С Днем Рождения🔥🔥🔥" – написала Ксения Собчак.