Пьеха пожаловался на синдром изгоя

Известный певец Стас Пьеха опубликовал странное стихотворение в день своего рождения. Похоже, артист страдает синдромом изгоя.

Свое произведение Пьеха показал в социальной сети Instagram. Примечательно, что в стихотворении исполнитель больше рассказывает о печальных моментах в своей жизни, несмотря на радостный повод.

"Мне неведомо чувство покоя / Паутины плетет подсознание / Говорят от синдрома изгоя / Не спасают ни деньги ни знания", – пишет он. Судя по всему, артист собирается принимать пожелания в день рождения, "смакуя обратный отсчет".

Поклонники певца по достоинству оценили его творчество. "Очень проникновенный экспромт. С днем рождения!" – пишет один из пользователей сети. "Очень талантливо! Такая глубина, смысл", – поддерживает его другой.

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha) Авг 13 2017 в 2:43 PDT

Другие комментаторы принялись поздравлять Пьеху с днем рождения. "С днем рождения! Хороший ты человек", – написал поклонник певца. "Каждый раз читаю и восхищаюсь отличным слогом и вашим интеллектом. Счастья, любви, удачи", – добавил другой.

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha) Июл 29 2017 в 8:13 PDT

Напомним, 13 августа 2017 года популярном певцу исполнилось 37 лет. За время своей творческой активности он успел выпустить три студийных альбома и поучаствовать в создании нескольких фильмов.