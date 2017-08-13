Пьеха пожаловался на синдром изгоя
Свое произведение Пьеха показал в социальной сети Instagram. Примечательно, что в стихотворении исполнитель больше рассказывает о печальных моментах в своей жизни, несмотря на радостный повод.
"Мне неведомо чувство покоя / Паутины плетет подсознание / Говорят от синдрома изгоя / Не спасают ни деньги ни знания", – пишет он. Судя по всему, артист собирается принимать пожелания в день рождения, "смакуя обратный отсчет".
Поклонники певца по достоинству оценили его творчество. "Очень проникновенный экспромт. С днем рождения!" – пишет один из пользователей сети. "Очень талантливо! Такая глубина, смысл", – поддерживает его другой.
Другие комментаторы принялись поздравлять Пьеху с днем рождения. "С днем рождения! Хороший ты человек", – написал поклонник певца. "Каждый раз читаю и восхищаюсь отличным слогом и вашим интеллектом. Счастья, любви, удачи", – добавил другой.
Напомним, 13 августа 2017 года популярном певцу исполнилось 37 лет. За время своей творческой активности он успел выпустить три студийных альбома и поучаствовать в создании нескольких фильмов.
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