Мошенница из "Дома-2" отказывается предохраняться в постели

Саша Черно пришла на проект "Дом-2" в конце марта. Кажется, она создана для этого одиозного проекта, где собираются сплошь персонажи без комплексов. Ведь о ее насыщенной событиями жизни впору снимать кино.

"Когда я родилась, матери было всего 15 лет, папа – на пять лет старше, но через год они разошлись, – рассказала Саша. – В школе мои отношения с матерью испортились – она бросила нас с бабушкой, гуляла по разным мужчинам. Не ладилось у меня и с бабушкой – мы сильно ругались, и после одной из ссор я переехала жить к отцу. Только и там было не все гладко. Папа женился во второй раз, а мое отношение с его супругой оставляло желать лучшего. Я была трудным подростком: связалась с плохой компанией, начала курить, пробовала алкоголь, хамила отцу. Однажды он так разозлился, что избил меня".



"Тем временем мама воровала, – продолжает Саша. – Воровала деньги, дорогие украшения – все ценное, что могла найти у людей, к которым втиралась в доверие. Она незаконно продавала их машины. Ее поймали, осудили за мошенничество, посадили в тюрьму. Дважды. Я ее ненавижу! За то, что бросила меня маленькой, что не воспитывала, не была рядом, когда мне было плохо!"

Разумеется, после такого детства и сама Саша пошла по наклонной. Она без смущения говорит о том, что стала аферисткой. "Мошенничеством занималась не только моя мама, но и я, – призналась Черно. – Долгое время я работала в страховой сфере. Но дела там велись не совсем честно. Я влюбилась в парня из другого города. Для поездок нужны были деньги. Много денег. Однажды сделала левую страховку для очень дорогого автомобиля. Когда все вскрылось, мне начали угрожать. Денег, чтобы заплатить, у меня не было, и я взяла кредит, потом другой. Сегодня мой общий долг составляет два миллиона рублей".

Но тут новая проблема – Саша узнала, что беременна. А возлюбленный, ради которого она ввязалась в аферу, слушать ничего не захотел и бросил Черно. Пришлось делать аборт.

Возможно, нежелательной беременности можно было избежать, но Саша не любит средства контрацепции. "В физическом плане мне так комфортнее, я получаю больше удовольствия, но понимаю, что прерванный половой акт – это не стопроцетная защита", – цитирует отважную девицу журнал "Мир реалити-шоу".