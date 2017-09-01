Малышева беременна от Эрнста

Зарубежные СМИ сообщили, что Екатерина Малышева, принцесса Ганноверская, беременна. Ребенок должен появиться на свет в начале весны.

В немецких СМИ ажиотаж. Говорят, что в семье принца Эрнста Ганноверского и принцессы Екатерины ожидается пополнение. Влюбленные пока не дают комментариев, но люди из их близкого окружения утверждают, что ребенок родится в марте, компетентно передает издание Bunte.

Напомним, дизайнер с русскими корнями Екатерина Малышева в начале июля стала женой принца Эрнста Августа Ганноверского – потомка британского короля Георга III по мужской линии и королевы Виктории по женской. Теперь Малышева носит титул Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.

Гражданская церемония была очень простой: влюбленные расписались в мэрии Ганновера в присутствии нескольких друзей. При этом отца Эрнста – принца Эрнста Августа V Ганноверского – там не было. Он не одобрил брак сына с простолюдинкой, поэтому присутствовать на регистрации отказался.

Публикация от Eugenia Garavani (@eugeniagaravani) Авг 30 2017 в 10:13 PDT

Влюбленные уже шесть лет живут в Лондоне. Ее Высочество наладила там выпуск собственной линии одежды EKAT, однако таланта и трудолюбия невестки Эрнст Август V не оценил, а потому не дал благословения. Поговаривают, что он может лишить сына всех титулов и владений, в том числе замка Мариенбург.

Надо заметить, что браки между членами монарших фамилий и простыми людьми не редкость. Например, японская принцесса Мако Акисино, первая внучка императора Японии Акихито и императрицы Митико, решила отречься от титула и выйти замуж за простолюдина.

А шведский принц Карл Филипп стал мужем телезвезды Софии Хеллквист. Известно, что она прежде снималась обнаженной для шведского мужского журнала, участвовала в эротическом шоу на телевидении и водила дружбу с порноактрисами.

