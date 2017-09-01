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Олешко рассказал об интиме с Гришаевой

Нонна Гришаева и Александр Олешко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Слухи о том, что у Александра Олешко и Нонны Гришаевой роман, периодически муссируются в СМИ. Сам артист заявил, что никогда не сомневался в верности актрисы.
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Дуэт Александра Олешко и Нонны Гришаевой сложился около 20 лет назад. О совместной работе с шоуменом актриса вспоминала так: "Нас пригласили вести одно мероприятие, причем гонорар выплачивали продуктами – две палки колбасы, банка сметаны… Это абсолютная правда! И мы согласились на эти, мягко говоря, незвездные условия, потому что у обоих была напряженка с деньгами, а кушать хотелось".

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Александр Владимирович Олешко Телеведущий, актер

Примечательно, что в тот момент Нонна Гришаева была уже в разводе с первым мужем, а со вторым еще не связала себя узами брака. "Иногда у меня в голове проскакивает мысль, что как минимум полстраны считает нас с Нонной супругами. Нет, живем мы не вместе, но праздники часто отмечаем вдвоем – на гастролях или в самолете. Про интимные дела могу сказать так: ни один мужчина, уважающий женщину, не станет рассказывать о том, что у них происходит в спальне", – заинтриговал общественность Олешко

Однако кое-что он все же рассказал. "Когда у нас с Нонной случился контакт и отношения перешли в ранг очень близких и доверительных, в личном плане мы были свободные от обязательств люди. Так что… А еще я верю в настоящую дружбу между мужчиной и женщиной. И мы самый яркий тому пример. В верности Гришаевой, как и она в моей, ни разу не усомнился", – цитирует актера Eg.RU.

Отметим, о личной жизни Александра Олешко ходит много слухов. Кто-то считает его убежденным холостяком, а кто-то даже подозревает в нетрадиционной ориентации. "Я знаю, что обо мне такое говорят. Но что мне сделать, чтобы не говорили?! Иногда такие слухи распускают отвергнутые женщины, – отмечает актер. – Когда женщина отказывает мужчине – это кажется нормальным. А когда мужчина – вроде как что-то не то... Мне нравятся девушки, я в этом смысле нормальный!"

Актер был женат на коллеге по цеху Ольге Беловой. Однако брак не продлился долго. Интересно, что бывшие супруги вместе принимали участие в съемках сериала "Папины дочки". По словам самого Олешко, они расстались, сохранив дружеские отношения 

Автор: Наталья Аряева1 сентября 2017, 12:26

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