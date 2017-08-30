Александр Олешко: Хватит издеваться!

Александр Олешко дал интервью. Телеведущий высказался о новой работе и словах Дмитрия Нагиева, которые его покоробили. По мнению шоумена, это был "перебор", призвал прекратить "издеваться".

Все началось с того, что актер, телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев позволил себе несколько сомнительных слов в адрес коллеги Александра Олешко. "Он хорошо пошутил, сказав, что "Саша Олешко такой сладкий, что на кулинарных шоу не добавляет в тесто сахар, он в него улыбается. Ничего ужасного я в этой шутке не увидел", – объяснил сам Олешко.

Однако Нагиев на этом не успокоился. В телеэфире другого шоу Дмитрий подобрал более резкие слова. "Вот когда в "Пусть говорят" Дима сказал: "Нас покинул Олешко, и пусть НТВ будет ему кормом" – я думаю, это перебор, переход через красную линию, потому что речь идет о проекте с детьми, которые остались без попечения родителей. И тут шутить некорректно. Вообще хочется всем сказать: "Ребята, хватит издеваться над людьми. Не убивайте жанр душевного, доброго юмора!" Но, несмотря ни на что, у меня ни на кого никаких обид! Миру мир!" – цитирует Александра Олешко сайт "Комсомольская правда".

Дело в том, что сменивший Первый канал на НТВ шоумен будет вести шоу "Ты супер! Танцы", особенность которого в том, что он дал шанс талантливым юным танцорам, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. А еще Олешко готовится к новому театральному сезону. "6-го числа открытие сезона в Театре Вахтангова, где я имею счастье играть. А 7-го числа открытие сезона в Театре сатиры, с которым я вновь буду сотрудничать – мне удалось уговорить Александра Анатольевича Ширвиндта сыграть в премьерном спектакле. Так что впереди куча дел", – похвастался артист.

Публикация от Александр Олешко (@oleshkoaleksandr) Авг 22 2017 в 6:46 PDT

По признанию Олешко, он не ожидал. что его уход с Первого канала вызовет такой резонанс. "Хотел все это сделать тихо, а получилось все равно громко. Мой переход свершился еще в начале июня, я написал заявление, без всяких скандалов, без выяснений... Я прекрасно почувствовал тот момент, когда творческое, профессиональное внимание ко мне ослабло. И я завершил все свои дела, проекты, чтобы ни в коем случае никого не подводить, а потом, как говорится, собрал вещички. Я мог бы спокойно сидеть на скамейке запасных, но это не мой путь. Понимаете, это тоже очень важно – не быть балластом", – объяснил Александр.