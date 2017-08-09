50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой

Героиней последнего выпуска программы Бориса Корчевникова "Прямой эфир" стала известная ведущая Ксения Стриж. Женщина сообщила, что готовится стать матерью.

Несколько лет назад теле– и радио звезда в четвертый раз вышла замуж за мужчину по имени Андрей, который моложе ее на 17 лет. Именно тогда Ксения поняла, что готова воспитывать ребенка.

К слову, родить после 50 лет довольно непросто, поэтому Стриж решила взять ребенка из детского дома.

Она уже познакомилась с мальчиком, которого планирует усыновить. Чтобы забрать ребенка домой, ей предстоит пройти двухмесячную школу приемных родителей и собрать все документы. Интересно, согласится ли мальчик жить с Ксенией, пока неизвестно. На роль его родителей претендует еще одна семья.

В начале 90-х у Ксении Стриж был роман с актером Алексеем Зеленовым. Ведущая забеременела от любимого мужчины, но потеряла малыша. У Стриж прямо на улице открылось кровотечение, и случился выкидыш. После случившегося в одном интервью у Ксении поинтересовались, почему она больше не предпринимала попыток родить.

Стриж ответила: "Меня никто не попросил. Если бы любимый человек попросил, то родила бы. У меня не было желания родить для себя, во что бы то ни стало, как-то не думала об этом. Если молодому мужу захочется, ведь медицина не стоит на месте".

Напомним, среди бывших возлюбленных Ксении было немало известных людей. Одно время женщина встречалась с Максимом Гусельщиковым из группы "Крематорий", и на протяжении четырех лет была возлюбленной Андрея Макаревича.

Лидер "Машины времени" называет свою давнюю любвоь зажигательной, драйвовой женщиной. Макаревич отметил, что она совершила революцию на радио. "Страна сошла с ума, когда услышала ее", – заявил как-то Андрей Вадимович.

Их история любви развивалась стремительно.На тот момент Стриж была знакома с музыкантом всего один день. Он жил в доме в Валентиновке. Певец разрешил ей остаться у него на ночь после громкой вечеринки. Потом Макаревич довез радиоведущую на работу в "Останкино".

По словам Ксении, Андрей встретил ее после эфира и предложил переехать жить в его дом, после чего они были вместе четыре года. Однако ведущая устала от таких отношений. Ее смущало, что ее мужчина постоянно отсутствовал дома, так как он гастролировал с группой.