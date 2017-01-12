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Шоу-бизнес

Ксения Стриж потеряла ребенка

Ксения Стриж. Фото: youtube.com
Стало известно, что знаменитая российская радиоведущая Ксения Стриж, отметившая 4 января 50-летние юбилей, потеряла в свое время ребенка от актера Алексея Зеленова, с которым у нее был роман. Об этом рассказала их общая знакомая, кинодраматург Маргарита Шарапова.
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Открылись подробности тайного романа известной радиоведущей Ксении Стриж, чей легендарный голос страна услышала на "Европе плюс" впервые в 1990 году. Звезде радиоэфира в честь ее круглой даты посвятил очередной выпуск программы "Пусть говорят" Андрей Малахов.

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Гости студии поздравили Ксению с пятидесятилетием и вспомнили ее творческий путь и многочисленные романы. Сегодня не стареть душой ей помогает супруг Андрей Сусиков. Он на 17 лет моложе звезды. Но был у нее и роман, ставший в своем роде роковым.

Выяснилось, что в начале 90-х Ксению связывали близкие отношения с актером Алексеем Зеленовым. У Ксении должен был родиться ребенок от актера, но этого не произошло, сообщает Starhit со ссылкой на слова общей знакомой пары, кинодраматурга Маргариты Шараповой. 

"Она шла по переходу, где проспект Калинина, и у нее открылось кровотечение. Так она потеряла ребенка", – рассказала Шарапова. Сама Стриж от такого заявления была в шоке, но факт подтвердила, отметив, что, видимо, о потере ребенка общей знакомой рассказал Зеленов. "Это правда. Видимо, он ей это рассказывал", – призналась радиоведущая.

Среди экс-возлюбленных Ксении было немало творческих людей. Например, Максим Гусельщиков из группы "Крематорий" и лидер "Машины времени" Андрей Макаревич. 

Но несмотря на романы, Стриж так и не стала матерью. По словам радиоведущей, ее эта роль никогда не привлекала. Однако Ксения призналась, что готова родить ребенка лишь для любимого мужчины. "Меня никто не попросил. Если бы любимый человек попросил, то родила бы. У меня не было желания родить для себя", – поделилась звезда эфира.

Отметим, летом 2016 года Ксения Стриж сделала пластическую операцию в рамках передачи "На 10 лет моложе". Ведущей исправили овал лица и сделать зубы. 

Автор: Людмила Фоканова12 января 2017, 22:02

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