Пугачева попросила прощения у умершего друга

Многочисленные друзья и коллеги выражают соболезнования семье музыканта Павла Яковлевича Слободкина, который умер 8 августа в возрасте 72 лет. Почтила память своего первого продюсера и Алла Пугачева.

"Дорогой наш Паша! Жаль, что ты покидаешь нас и этот бренный мир. Знай, что та часть моей жизни, связанная с тобой, освещенная нашей молодостью, стремлением к цели, порой казавшейся недостижимой, счастьем успеха и горечью неудач, останется со мной до конца дней моих. Ты талантливый музыкант и композитор, но партитуру нашей жизни пишем не мы, а другие, Высшие Силы, именуемые судьбой. Прощай и прости, дружище. Годы и болячки делают свое дело, мы все там будем. И там, куда ты уходишь, мы встретимся и ответим на все вопросы, на которые мы при жизни так и не нашли ответа. Отдыхай с Богом от мирской суеты. Аминь, аминь, аминь", – написала Примадонна в микроблоге.

Именно Слободкин в свое время помог прославиться многим звездам отечественного шоу-бизнеса. Среди них: Алла Пугачева, Александр Буйнов, Алексей Глызин и другие. В составе музыкального коллектива ВИА "Веселые ребята" под руководством Павла Слободкина Алла Борисовна исполнила песню "Арлекино", с которой получила Гран-при на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии. В последние годы музыкант боролся с онкологическим заболеванием, но, к сожалению, не смог победить недуг.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Авг 9 2017 в 6:05 PDT

Напомним, о кончине композитора высказалась и поэтесса Любовь Воропаева. "Мне позвонила одна певица и сказала, что прочитала о смерти Павла в соцсети, на странице Леши Стефанова, который был директором Роксаны Бабаян. Я сразу же перезвонила ему. По его словам, новость сообщил ему знакомый, который был сегодня в центре Слободкина, где, якобы, царит ужасная суета и все готовятся к похоронам", – цитирует Воропаеву сайт "Московский комсомолец".