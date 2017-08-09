Первый канал удивлен словами Олешко о причинах увольнения

Показания шоумена и бывшего работодателя разнятся. Теперь Александр будет вести шоу у конкурентов.

Новость о том, что Александр Олешко больше не работает на Первом канале, взорвала интернет и почти сутки находилась на первой строчке в поисковых системах. "Никаких официальных заявлений, уточнений, выяснений, прощаний и прочего. Лишь благодарность за многолетнее, яркое, разнообразное, очень насыщенное и очень интересное, доброе сотрудничество, которое завершилось по собственному желанию в начале июня этого года!" – заявил шоумен.

На Первом удивились. "Александр Олешко не работает на Первом канале уже около полугода. Для ведущего не нашлось подходящих проектов, поэтому еще в начале 2017-го было принято решение расстаться", – сообщили в пресс-службе, отметив, что почему-то это стало обсуждаться лишь сейчас.

Говорят, Олешко будет работать в штате НТВ – его пригласили вести новое шоу "Ты супер! Танцы". "Будучи свободным художником, принял предложение, от которого не мог отказаться! Где бы и с кем бы ни находился, главной остается задача подарить зрителю радость, душевный покой и хорошее настроение! – рассказал о новой работе Александр. – Счастливая работа с детьми и для детей в самых разных проектах, фильмах и телепрограммах сопровождает меня давно. Много лет, будучи ведущим популярных телевизионных шоу различного формата, я всегда старался стать для участников защитником, опорой, товарищем и другом".

Он добавил, что обиды на Первый канал не держит. "От души спасибо за доверие, поддержку, внимание и безграничные возможности! Всем, с кем работал, спасибо за помощь, азарт и общее дело!" – написал Олешко на своей странице в Instagram.