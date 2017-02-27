Александра Олешко наказали за бездетность

Артист поплатился рублем. Но теперь вспоминает об этом с юмором.

Актер Александр Олешко стал участником циркового спектакля "Волшебный сон" в цирке на Цветном бульваре. "Моя мечта сбылась. В Цирк Никулина у меня теперь есть пропуск, я получаю зарплату в бухгалтерии. Кстати, свою первую в жизни зарплату я тоже получил в цирке – в кишиневском, когда мне было 13 лет, и по советским законам у меня вычли "за бездетность", – цитирует Олешко журнал Hello!

Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, о котором говорит Александр, существовал в СССР с ноября 1941 года. Правда, случившееся с Олешко кажется странным, поскольку учащиеся средних специальных и высших учебных заведений (до 25 лет) были освобождены от уплаты 6% дохода в казну государства.

Публикация от Александр Олешко (@oleshkoaleksandr) Янв 13 2017 в 3:06 PST

Ранее в интервью Dni.Ru Олешко вспоминал: "Мне было лет пять, и Олег Попов приехал с концертом в Кишинев, где в ту пору жила моя семья. Выступал он в Зеленом театре под открытым небом, лил дождь, и мы с мамой, мокрые до нитки, смотрели на него. Была еще одна памятная встреча с Олегом Поповым. Он гастролировал у нас с цирком, и я сидел в первом ряду. Попов выходил в зал и дарил ребятам воздушные шарики. Среди счастливчиков был и маленький Саша Олешко. Потом фото, на котором "солнечный клоун" дарит мне шарик, вышло в газете "Вечерний Кишинев". Я вырезал и приклеил его над кроватью на пластилин. А для себя решил: стану клоуном".

На фото мне 15 лет�� Публикация от Александр Олешко (@oleshkoaleksandr) Янв 21 2017 в 2:08 PST

Олешко признался, что наивно названивал Попову в гостиницу и просил дать совет, как стать артистом. "Прежде всего, мальчик, не звони мне!" – отвечал уставший клоун. Но Саша не остановился: звонил снова и снова. "Наконец он не выдержал. Пригласил меня в цирк, устроил там экскурсию, подарил открытку с автографом. Спустя 27 лет я встретился с Олегом Поповым вновь – он впервые за четверть века приехал в Россию, а я вырос и тоже стал артистом", – рассказал Александр.