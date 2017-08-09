Ведущий Первого канала Юрий Николаев сообщил о конфликте

Компромисс оказался невозможным. В итоге детские судьбы были спасены.

Юрия Николаева можно смело называть легендой отечественного телевидения. В 1975 году он стал работать в отделе дикторов Гостелерадио СССР. Именно тогда появилась программа "Утренняя почта", просуществовавшая (с перерывами) почти 20 лет.

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Вторым громким музыкальным проектом, который вел Николаев, стала "Утренняя звезда". Миллионы ребят по всей стране грезили попасть на эту передачу и проснуться знаменитыми. На ту сцену впервые вышли Пелагея, Юлия Началова, Прохор Шаляпин, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Зара и многие другие. "Маленький человек показывает свою органику, с ним интересно общаться – вот суть программы", – пояснил Николаев.

Правда, красиво да гладко все было только на экране. "Не скрою, у меня были конфликты и с руководителями коллективов, и с родителями, – признался ведущий. – Когда собирал их, откровенно говорил, что мне не нужна дрессура, "Уголок Дурова", испорченные детские судьбы, испорченное детство, когда они боятся вас, взрослых. Мне были интересны их непосредственность, их природные таланты. Так что ни на какие компромиссы в этой программе я не шел".

Николаев вел и "ДОстояние РЕспублики". Но вот выйдут ли в эфир новые выпуски – вопрос. "Съемок нет, они приостановлены. Дело в том, что мы все сезоны работали с "высшим эшелоном" – "Лучшая песня", "Лучший поэт", "Лучший композитор"... А что теперь? Идти по второму кругу? Не думаю, что это будет уместно. Возможно, есть смысл подождать, когда загорятся новые яркие звезды на нашем музыкальном олимпе", – цитирует его "Мир новостей". Судя по всему, ждать придется долго, ведь гении уступили место посредственностям и временщикам...