Чем 68-летняя Пугачева усиливает свое половое влечение

Раскрыт секрет гармонии в спальне певицы и ее молодого мужа. Им помогают афродизиаки и природная чувственность.

Алле Пугачевой 68 лет, но выглядит она как девочка. Фигура, ножки, кожа – кажется, все безупречно. И для певицы это важно. Во-первых, к ней постоянно прикованы взгляды и камеры – нельзя разочаровывать. Во-вторых, артистка призналась: "Я похудела и слежу за собой ради детей, потому что хотела бы, чтобы они видели моложавую маму, нежели бабушку". Третья причина – муж Максим Галкин, который младше на 27 лет. Примадонне очень хочется ему соответствовать.

Есть у певицы один секрет. Оказалось, сексуальное влечение у супруга она вызывает не только соблазнительным внешним видом, но и при помощи мощных афродизиаков – стимуляторов половой активности. Вот почему на руках Примадонны появились браслеты из розового кварца. Ювелиры считают этот камень магическим и уверяют, что он привлекает в дом любовь.

"Розовый кварц очень популярен. Это камень любви. Украшения из него чаще всего заказывают семейные пары. Считается, что этот камень оберегает счастье в доме, пробуждает чувства. Он числится мощным афродизиаком. А незамужним девушкам розовый кварц помогает удачно выйти замуж", – цитирует "КП" дизайнера украшений из камней Ирину Гусеву.

В интервью НТВ Алла Борисовна рассказывала, что полюбила Максима за темперамент и мужскую силу, а влечение к нему возникло при первой же встрече. Певица сразу поняла, что может устроить Галкин в постели.

"Я чувствовала и понимала, что он прекрасный любовник, а мне это как раз и надо было. Я не была разочарована. И о чем еще я могла думать? Конечно, ни о чем. Мы же взрослые люди! Появилось ужасное сексуальное влечение. Я от себя даже не ожидала", – отметила Примадонна.