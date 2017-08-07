София Ротару изменилась до неузнаваемости

Александр Стефанович после развода с Аллой Пугачевой снял в своей картине "Душа" Софию Ротару, прославив ее. В день рождения Софии Михайловны бывший супруг Примадонны рассказал о том, почему Ротару всегда опережала Пугачеву.

"Между Пугачевой и Ротару всегда были хорошие, нормальные отношения! Другое дело, что Соня всегда опережала Аллу! Соня первой получила народную Молдавии, потом Украины, потом СССР, ордена ей давали, у нее гастролей было больше. Любимица начальства... У Аллы был лирический репертуар, а у Сони – лирический одновременно с гражданским", – цитирует режиссера сайт "Комсомольская правда".

Александр Борисович трепетно назвал Софию Ротару уникальным человеком, образцом порядочности, красоты и внутреннего света. "Безумно люблю и уважаю эту певицу. Я был свидетелем развития отношений Аллы Борисовны и Софии Михайловны. Вражды, каких-то ссор между ними никогда не было. Это творческое соперничество уважающих друг друга певиц, причем Алла всегда была в положении догоняющей", – поделился артист.

Стефанович вспоминает, что Ротару хотела кардинально изменить свой имидж и при помощи съемок в картине "Душа" сделать его более современным: "У нее были роскошные длинные волосы, она постригла их по нашей просьбе, сделала себе каре, макияж яркий. Одежду сменила, но в то время в Советском Союзе с одеждой красивой и современной были проблемы. Она за свои деньги купила все сценические костюмы. Потом ей очень долго советские женщины подражали".

Напомним, певица исполнила рок-песни и приняла участие в съемках картины "Душа" вместе с Андреем Макаревичем и "Машиной времени". После этого Александр Бородянский и Александр Стефанович написали сюжет о жизни певицы, о потере голоса и о ее душевном состоянии в этот период. На время съемок фильма София Михайловна отказалась от концертной деятельности. Партнерами по картине стали Ролан Быков и Михаил Боярский. Фильм посмотрели около 54 миллионов человек.