Причиной развода Абрамовича и Жуковой стали большие деньги

Блогер Лена Миро разобрала отношения между теперь уже бывшими супругами. И признала, что всему виной – власть и статус.

Новость о том Роман Абрамович расстался с Дашей Жуковой всколыхнула Интернет. Все стали обсуждать, что же случилось между олигархом и светской львицей, чьи отношения длились десять лет. Казалось бы, двое детей, огромные деньги, недвижимость и яхты по всему миру – живи да радуйся.

Свет пролила Лена Миро – блогер, которому до любого скандала есть дело. Она уверена, что дело все-таки в деньгах. "Мужик, владеющий миллиардами, сам себя считает альфа-самцом. Альфа – это тот, чья самка обязана знать сво" место, а не вертеть хвостом", – полагает Лена.

"У Романа Абрамовича есть все основания считать себя альфа-самцом. Точно так же, как и у Даши Жуковой думать, что ее не на помойке нашли. Каждый из них имеет основания пестовать свои свободы, но ни одного из них не устраивают свободы партнера. Такое сожительство обречено", – считает Лена.

"И Абрамовичу, и Жуковой нужны беты, а то и гаммы, которые будут сосать или лизать, засунув свои личности в ****. Признавая, что их партнеры заведомо круче и лучше них. Все требования тогда не станут вызывать протеста. Все будут счастливы и долго жить. Роману я бы посоветовала библиотекаршу, типа Дуни Смирновой, а Даше – сантехника с хорошей ***** (мужской половой орган – Прим.ред)", – написала Миро в своем блоге.