Абрамович и Жукова объявили о разводе

Миллиардер и светская львица больше не вместе. Однако они решили сохранить дружеские и деловые отношения.

Олигарх Роман Абрамович и галеристка Даша Жукова решили расстаться. "После десяти лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе, – сообщили они паблику Super. – Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге".

Абрамович и Жукова встретились в 2005 году на футбольном матче в Барселоне. Девушка периодически ходила на стадион в компании своего отца, бизнесмена Александра Жукова, который и познакомил ее с миллиардером. Говорят, Роман и Дарья сблизились на вечеринке, посвященной победе английского клуба "Челси", принадлежавшего олигарху, над испанской "Барселоной". Интересно, что на тот момент Роман был женат, а Даша встречалась с теннисистом Маратом Сафиным. Спустя несколько лет влюбленные узаконили отношения, хотя и скрыли этот факт.

У Дарьи и Романа есть двое детей, которые носят популярные еврейские имена – шестилетний Аарон и четырехлетняя Лея. Очевидно, после расставания родителей в нищете они прозябать не будут. Абрамович подарил Жуковой немало недвижимости, в том числе особняк в Колорадо, где ее соседями стали Синди Кроуфорд, Кевин Костнер и Джек Николсон. Помимо драгоценностей, вилл и коллекций модных домов, Роман преподносил Дарье предметы искусства – например, скульптуру "Венецианка", автором которой является сам Альберто Джакометти.