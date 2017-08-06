49-летняя Алика Смехова показала фигуру в бикини

Алика Смехова радует своих подписчиков в Instagram фотографиями из своего путешествия по Средиземноморью. Выкладывает 49-летняя актриса и весьма откровенные снимки.

В том, что у актрисы Алики Смеховой потрясающая фигура смогли лично убедиться ее многочисленные поклонники, подписанные на ее канал в Instagram. Она поделилась с подписчиками фотографией в полный рост в одном лишь бикини.

Комплиментом в адрес актрисы не было числа. "Женщина👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. ред.)", "Роскошная😍", "Так держать!!!!!", "Молодец, Алика! Тело супер!", "Алика красотка, умничка!!", "Шикарная @):-", "ЭТАЛОН женской красоты!", "Потрясающая! 💗 Фигура, купальник просто шикарны:)", – наперебой не уставали восхищаться поклонники талантов и красоты Алики Смеховой.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) Авг 4 2017 в 1:32 PDT

"Путешествие продолжается🦋🦋🦋", – подписала она следующий снимок. Он, как и предыдущий, был сделан на борту яхты.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) Авг 6 2017 в 4:56 PDT

Кроме того, артистка поделилась снимком из джакузи, где на ней был только небольшой купальник. Правда в тот раз стройную фигуру Смеховой закрывала пенящаяся вода.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) Авг 3 2017 в 2:11 PDT

В долгожданный, по собственному признанию, отпуск Алика Смехова отправилась вместе с детьми. Они тоже регулярно появляются на страничке актрисы в Instagram.