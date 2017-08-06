Дети Антона Макарского серьезно больны

Актриса Виктория Макарская через общую с мужем Антоном страницу в Instagram обратилась к подписчикам за помощью. Она попросила молиться за здоровье их детей.

Артисты Виктория и Антон Макарские ведут одну на двоих страницу в Instagram и нередко обращаются к подписчикам за советами. Поддержка потребовалась Виктории, ее детям и сестре.

"Родные, просим ваших молитв за меня ( крещеная р.Б Александра), мою сестру ( крещеная р.Б Каллиста) Машеньку и за Ванечку! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Виктория Макарская. Серьезной болезнью, ударившей по семье, оказалась ангина.

Родные, просим ваших молитв за меня ( крещеная р.Б Александра), мою сестру ( крещеная р.Б Каллиста) Машеньку и за Ванечку! Ангина. Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) Авг 5 2017 в 2:30 PDT

Поклонники не только нашли слова поддержки для болеющих, но и предложили народные методы лечения недуга. Одна из подписчиц посоветовала капать специальными эфирными маслами в молоко или сахар. "Это мне одна врач очень верующая подсказала. Очень спасаемся ими!", – рассказала она.

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) Июл 30 2017 в 3:14 PDT

"А еще, когда мы были в Дивеево, монашка подсказала рецепт от кашля: на литр молока стакан овса, кипятить на медленном огне минут 30, пить по 3 раза в день по 0,5 стакана", – добавила подписчица. "Кусочек стирильного бинта наматываешь на палец, капаешь винилин и стараешься поглубже палец в горло и мажешь больные места..", – поделилась своим секретом еще одна.

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) Июн 3 2017 в 2:17 PDT

Другая подписчица посоветовала пить колу без газа. "В ней есть кислота, убивающая именно ротавирус", – объяснила она. По ее словам, помогает это средство и от ангины.

У других комментаторов советы были менее экстравагантные. "Полоскать, полоскать и еще раз полоскать горло. Как можно чаще! Мне только такое лечение помогает". – поделилась одна из подписчиц. Еще одна рассказала, что ее ребенку, страдавшему от частых и тяжелых форм ангины помог пчелиный прополис.

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) Июн 17 2017 в 11:43 PDT

Виктория и Антон Макарские вместе почти 20 лет. В 2012 году у них родилась дочь Маша, а после – сын Ваня. Артисты не скрывают своего семейного счастья и делятся многими моментами с подписчиками.

