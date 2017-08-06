Отец Марии Кожевниковой рассказал о свадьбе с юной моделью
Избранницей Александра Кожевникова стала модель Юлиана Беляева. "Мы расписались в Центральном ЗАГСе города Москва. На церемонии не было гостей, присутствовали только мы с Юлианой", – цитирует StarHit спортсмена. Он добавил, что церемония состоялась еще два года назад, но говорить о ней стали только недавно.
"О том, что мы расписались, все знакомые знали. Мои дети также были в курсе этого, но информация просто не афишировалась", – добавил Александр Кожевников. Сейчас супруге 58-летнего спортсмена 23 года. До того, как узаконить свои отношения, пара встречалась несколько лет. По некоторым данным, судьбоносная для обоих встреча произошла в магазине.
Кожевников рассказал, что они редко ссорятся с молодой супругой, а разница в возрасте ничуть не мешает их взаимопониманию. Пара часто путешествует, но также проводит много времени в Москве, где живут дети Александра.
Юлиана Беляева значительную часть жизни проработала за границей в качестве модели в ведущих модных агентствах по всему миру. И после замужества она продолжила свою карьеру в мире индустрии моды.
Напомним, Александр Кожевников расстался с матерью Марии Кожевниковой, когда той было 12 лет. После этого он женился на другой женщине и в этом браке у него появилась еще одна дочь. Произошедшее стало для Марии Кожевниковой сильным потрясением.
Актриса считает, что в этот миг она резко повзрослела и осознала, что в жизни каждый сам за себя. Долгое время она ничего не хотела слышать о своей сестре. однако после рождения собственных детей свое мнение изменила. "Сейчас мы с ней дружим, общаемся", – отметила актриса в программе "Наедине со всеми".
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