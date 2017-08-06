Отец Марии Кожевниковой рассказал о свадьбе с юной моделью

О том, что знаменитый хоккеист Александр Кожевников, отец российской актрисы Марии Кожевниковой, женился на молодой невесте стало известно лишь спустя два года после бракосочетания. Спортсмен не любит делиться подробностями личной жизни, однако все же рассказал о том, как прошла свадьба.

Избранницей Александра Кожевникова стала модель Юлиана Беляева. "Мы расписались в Центральном ЗАГСе города Москва. На церемонии не было гостей, присутствовали только мы с Юлианой", – цитирует StarHit спортсмена. Он добавил, что церемония состоялась еще два года назад, но говорить о ней стали только недавно.

"О том, что мы расписались, все знакомые знали. Мои дети также были в курсе этого, но информация просто не афишировалась", – добавил Александр Кожевников. Сейчас супруге 58-летнего спортсмена 23 года. До того, как узаконить свои отношения, пара встречалась несколько лет. По некоторым данным, судьбоносная для обоих встреча произошла в магазине.

Кожевников рассказал, что они редко ссорятся с молодой супругой, а разница в возрасте ничуть не мешает их взаимопониманию. Пара часто путешествует, но также проводит много времени в Москве, где живут дети Александра.

Юлиана Беляева значительную часть жизни проработала за границей в качестве модели в ведущих модных агентствах по всему миру. И после замужества она продолжила свою карьеру в мире индустрии моды.

Напомним, Александр Кожевников расстался с матерью Марии Кожевниковой, когда той было 12 лет. После этого он женился на другой женщине и в этом браке у него появилась еще одна дочь. Произошедшее стало для Марии Кожевниковой сильным потрясением.

Актриса считает, что в этот миг она резко повзрослела и осознала, что в жизни каждый сам за себя. Долгое время она ничего не хотела слышать о своей сестре. однако после рождения собственных детей свое мнение изменила. "Сейчас мы с ней дружим, общаемся", – отметила актриса в программе "Наедине со всеми".