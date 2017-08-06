Бородина рассказала о сокровенном
"Обожаю арбуз😍😍😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась своим первым "секретом" Ксения Бородина прямо под фотографией с ломтиками этой ягоды. Остальные тайны она предложила подписчикам выведывать самостоятельно.
"Давайте поболтаем чуток, пока батарейка не села ( 15 процентов) 😂 задавайте вопросы 😘", – предложила она. Поклонники тут же ринулись узнавать у ведущей самые разные аспекты ее жизни. Судя по ответам, Ксения Бородина не делила вопросы на серьезные и не серьезные, а старалась отвечать всем.
В частности, она весьма откровенно рассказывала о своих детях. Так, на вопрос одной из подписчиц, во сколько начала ходить ее дочь Тея дала конкретный ответ – в 11 месяцев. Но это, как оказалось, был не самый интимный вопрос о детях.
Многим подписчицам, у которых у самих есть маленькие дети, хотелось узнать, как ребенок ходит на горшок. Получили они ответ и на этот вопрос: "Ходим на горшок, иногда мимо, но вот буквально перед сном сама попросилась)))) ходит, просто сама редкий день чтобы попросилась".
Также Ксения Бородина призналась, что вторые роды для нее были легче.А вот на вопрос, есть ли в планах третья беременность. ответила довольно пространно. "Это самый распространённый вопрос))))😂👍", – заметила она. Отвергла она и слова о том, что участница шоу "Дом-2" Александра Гозиас в прямом эфире рассказала о ее новой беременности: "Она не могла такое сказать точно) это бред".
Бородина не стала делать секрета и из своего роста и веса. Вес у нее, по ее же словам, колеблется от 48 до 49 килограммов, а рост не меняется – 164 сантиметра. Любимым фруктом она назвала грушу, своим самым удачным блюдом – яичницу, а чай пьет без сахара или с одной ложкой.
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