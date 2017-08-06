Бородина рассказала о сокровенном

Телеведущая Ксения Бородина выложила на своей странице в Instagram фотографию, под которой пообещала дать ответы на вопросы подписчиков. Разговор заходил как о весьма безобидных темах, такие как вкусовые предпочтения звезды экрана, так и весьма интимные.

"Обожаю арбуз😍😍😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась своим первым "секретом" Ксения Бородина прямо под фотографией с ломтиками этой ягоды. Остальные тайны она предложила подписчикам выведывать самостоятельно.

"Давайте поболтаем чуток, пока батарейка не села ( 15 процентов) 😂 задавайте вопросы 😘", – предложила она. Поклонники тут же ринулись узнавать у ведущей самые разные аспекты ее жизни. Судя по ответам, Ксения Бородина не делила вопросы на серьезные и не серьезные, а старалась отвечать всем.

Публикация от borodylia (@borodylia) Авг 5 2017 в 1:02 PDT

В частности, она весьма откровенно рассказывала о своих детях. Так, на вопрос одной из подписчиц, во сколько начала ходить ее дочь Тея дала конкретный ответ – в 11 месяцев. Но это, как оказалось, был не самый интимный вопрос о детях.

Публикация от borodylia (@borodylia) Авг 5 2017 в 4:46 PDT

Многим подписчицам, у которых у самих есть маленькие дети, хотелось узнать, как ребенок ходит на горшок. Получили они ответ и на этот вопрос: "Ходим на горшок, иногда мимо, но вот буквально перед сном сама попросилась)))) ходит, просто сама редкий день чтобы попросилась".

Публикация от borodylia (@borodylia) Авг 2 2017 в 6:14 PDT

Также Ксения Бородина призналась, что вторые роды для нее были легче.А вот на вопрос, есть ли в планах третья беременность. ответила довольно пространно. "Это самый распространённый вопрос))))😂👍", – заметила она. Отвергла она и слова о том, что участница шоу "Дом-2" Александра Гозиас в прямом эфире рассказала о ее новой беременности: "Она не могла такое сказать точно) это бред".

Публикация от borodylia (@borodylia) Авг 1 2017 в 12:04 PDT

Бородина не стала делать секрета и из своего роста и веса. Вес у нее, по ее же словам, колеблется от 48 до 49 килограммов, а рост не меняется – 164 сантиметра. Любимым фруктом она назвала грушу, своим самым удачным блюдом – яичницу, а чай пьет без сахара или с одной ложкой.