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Бородина рассказала о сокровенном

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Телеведущая Ксения Бородина выложила на своей странице в Instagram фотографию, под которой пообещала дать ответы на вопросы подписчиков. Разговор заходил как о весьма безобидных темах, такие как вкусовые предпочтения звезды экрана, так и весьма интимные.
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"Обожаю арбуз😍😍😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась своим первым "секретом" Ксения Бородина прямо под фотографией с ломтиками этой ягоды. Остальные тайны она предложила подписчикам выведывать самостоятельно.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

"Давайте поболтаем чуток, пока батарейка не села ( 15 процентов) 😂 задавайте вопросы 😘", – предложила она. Поклонники тут же ринулись узнавать у ведущей самые разные аспекты ее жизни. Судя по ответам, Ксения Бородина не делила вопросы на серьезные и не серьезные, а старалась отвечать всем.

Публикация от borodylia (@borodylia)

В частности, она весьма откровенно рассказывала о своих детях. Так, на вопрос одной из подписчиц, во сколько начала ходить ее дочь Тея дала конкретный ответ – в 11 месяцев. Но это, как оказалось, был не самый интимный вопрос о детях.

Многим подписчицам, у которых у самих есть маленькие дети, хотелось узнать, как ребенок ходит на горшок. Получили они ответ и на этот вопрос: "Ходим на горшок, иногда мимо, но вот буквально перед сном сама попросилась)))) ходит, просто сама редкий день чтобы попросилась".

Также Ксения Бородина призналась, что вторые роды для нее были легче.А вот на вопрос, есть ли в планах третья беременность. ответила довольно пространно. "Это самый распространённый вопрос))))😂👍", – заметила она. Отвергла она и слова о том, что участница шоу "Дом-2" Александра Гозиас в прямом эфире рассказала о ее новой беременности: "Она не могла такое сказать точно) это бред".

Бородина не стала делать секрета и из своего роста и веса. Вес у нее, по ее же словам, колеблется от 48 до 49 килограммов, а рост не меняется – 164 сантиметра. Любимым фруктом она назвала грушу, своим самым удачным блюдом – яичницу, а чай пьет без сахара или с одной ложкой.

Автор: Геннадий Куприянов6 августа 2017, 11:28
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