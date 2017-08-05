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Любовь Успенская начала борьбу с раком

Любовь Успенская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Прославленная актриса Любовь Успенская пожертвовала более полумиллиона на новое медицинское оборудование. Таким образом артистка поддержала борьбу научного сообщества с раком.
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Успенская объяснила свой поступок. Звезда заявила, что ей хочется быть полезной для тех, кто нуждается в ее помощи.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

О щедром пожертвовании рассказали в благотворительном фонде. "Пару месяцев назад Любовь Успенская перевела на счет нашей организации 505 тысяч рублей. Сама связалась и предложила помощь. Нам было очень приятно, что Любовь Залмановна не осталась равнодушной к проблеме людей, которые страдают раковыми заболеваниями", – сообщил пресс-секретарь организации.

Деньги Успенской были отправлены в Российский онкологический научный центр имени Блохина. На эти средства руководство учреждения закупило наборы для катетеризации центральных вен.

"Это мой первый опыт сотрудничества с благотворительными организациями", – цитирует Успенскую Starhit. В медицинском учреждении до сих пор благодарят певицу за то, что она решила присоединиться к борьбе с раком.

Напомним, многие звезды российского шоу-бизнеса занимаются благотворительностью. Например, пытается помочь больным людям и сестра Жанны Фриске Наталья.

Она регулярно проводит благотворительные акции в социальной сети Instagram. Нередко к ее работе присоединяются и другие знаменитости.

Автор: Евгений Мышко5 августа 2017, 17:28
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