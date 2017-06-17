Первый муж рассказал о смерти сыновей Любови Успенской

Бывший муж певицы сообщил подробности семейной драмы. Случившееся стало для всех всех шоком.

Любовь Успенская была замужем четыре раза. О том, что певица в подпольных условиях сделала аборт, поклонники узнали не так давно благодаря программе "Секрет на миллион".

Но теперь в программе "Сегодня вечером" на Первом канале было сделано еще одно шокирующее признание – Успенская потеряла сыновей-близнецов. Подробности драмы поведал первый супруг артистки – Виктор Шумилович. За него будущая звезда вышла замуж еще в 17-летнем возрасте, когда жила в Киеве.

"На последних сроках беременности Люба ехала ко мне и случайно выпала из дверей троллейбуса – рухнула на живот, – рассказал Виктор. – Ее положили на сохранение. Но второй плод врачи не определили. Думали, что у Любы просто многоводие".

Состояние Успенской ухудшалось и медики решили вызывать роды искусственно. "Родилась двойня, два мальчика, – продолжает Шумилович. – Один умер при родах, а второй выжил. Его поместили в барокамеру. Но врачи посоветовали от ребенка отказаться – чтобы потом не хоронить".

"Выжил сын или нет – я не знаю. Может быть, нас и тогда и обманули, – вздыхает бывший муж певицы, – и сегодня сын ходит где-то".

Но Люба про возможное чудо и слушать не хочет. "Я в это не верю. Дети мертвы. Я давно отпустила и закрыла эту тему для себя", – отрезала артистка. Напомним, что у Успенской сегодня есть только дочь – 28-летняя Татьяна Плаксина, рожденная от четвертого мужа.