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Первый муж рассказал о смерти сыновей Любови Успенской

Любовь Успенская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Бывший муж певицы сообщил подробности семейной драмы. Случившееся стало для всех всех шоком.
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Любовь Успенская была замужем четыре раза. О том, что певица в подпольных условиях сделала аборт, поклонники узнали не так давно благодаря программе "Секрет на миллион".

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Но теперь в программе "Сегодня вечером" на Первом канале было сделано еще одно шокирующее признание –  Успенская потеряла сыновей-близнецов. Подробности драмы поведал первый супруг артистки – Виктор Шумилович. За него будущая звезда вышла замуж еще в 17-летнем возрасте, когда жила в Киеве.

"На последних сроках беременности Люба ехала ко мне и случайно выпала из дверей троллейбуса – рухнула на живот, – рассказал Виктор. – Ее положили на сохранение. Но второй плод врачи не определили. Думали, что у Любы просто многоводие".

Состояние Успенской ухудшалось и медики решили вызывать роды искусственно. "Родилась двойня, два мальчика, – продолжает Шумилович. – Один умер при родах, а второй выжил. Его поместили в барокамеру. Но врачи посоветовали от ребенка отказаться – чтобы потом не хоронить".

"Выжил сын или нет – я не знаю. Может быть, нас и тогда и обманули, – вздыхает бывший муж певицы, – и сегодня сын ходит где-то".

Но Люба про возможное чудо и слушать не хочет. "Я в это не верю. Дети мертвы. Я давно отпустила и закрыла эту тему для себя", – отрезала артистка. Напомним, что у Успенской сегодня есть только дочь – 28-летняя Татьяна Плаксина, рожденная от четвертого мужа.

Автор: Иван Губкин17 июня 2017, 22:40
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