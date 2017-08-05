Рыбак Путин поразил Бородину

Рыбалка президента России Владимира Путина стала главной тему обсуждения последних дней. Покорил глава государства и мир шоу-бизнеса: о лидере заговорила телеведущая Ксения Бородина.

Известная артистка была поражена тем, как активно отдыхает президент страны. По ее словам, в такие моменты она испытывает невероятную гордость за российского лидера.

"Наверное никто из других политиков в мире с таким азартом не ездит на рыбалку. А Путин еще и два часа гонялся за щукой – и это в его возрасте!" – написала она на своей странице в социальной сети Instagram. Подпись сопровождал коллаж из двух фотографий, где президент страны и телеведущая демонстрируют улов.

Подписчики поддержали Бородину. "Причем поймал ее голыми руками под водой! Я и в своем-то возрасте так не могу. Просто красавчик!" – восхищается один из пользователей сети. "За такие подвиги уважуха президенту", – вторит ему другой. "В России самый лучший президент!" – пишет третий комментатор.



Публикация от borodylia (@borodylia) Авг 5 2017 в 5:50 PDT

Напомним, президент России Владимир Путин отправился на рыбалку во время рабочего визита в Бурятию. Глава государства устроил подводную охоту.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер гонялся за щукой в течение двух часов. В итоге политику удалось поймать рыбу.