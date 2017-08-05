Рудковская показала горячего лысого друга

Звездный продюсер Яна Рудковская познакомила подписчиков с новым другом. Лысого и горячего питомца зовут Аватар.

Необычный снимок появился на странице звезды в социальной сети Instagram. Фотография нового друга Рудковской шокировала пользователей.

"Его зовут Аватар – мой новый друг. Решила завести такого. Он всегда очень горячий и добрый, и его хочется всегда накормить", – подписала снимок она. Пользователи завалили ее вопросами по поводу нового питомца.



Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Авг 4 2017 в 1:10 PDT

"Что за порода?" – пишет один из комментаторов. "Яна, какова цена?" – присоединяется к волне расспросов другой. "А если он будет ревновать ребенка?!" – вопрошает третий.

Примечательно, что снимок фактически расколол некогда дружное сообщество подписчиков Рудковской. Кто-то пришел в восторг от нового питомца, но другие сочли кота очень страшным. "Взгляд, кстати, более разумный нежели у кошек обычных пород", – выразил мнение один из пользователей сети.

Напомним, в начале лета 2016 года Рудовская завела охотничьих собак. В ее доме поселились щенки Онда и Квин породы курцхаар.