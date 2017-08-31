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Малахова просят спасти Волочкову от алкоголизма

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Пользователи Сети в многочисленных комментариях к новому выпуску шоу Андрея Малахова попросили телеведущего спасти балерину Анастасию Волочкову. Якобы артистка страдает от алкогольной зависимости.
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Просьбы о помощи Анастасии Волочковой можно в изобилии найти в комментариях к последнему посту Андрея Малахова на его официальной страничке в социальной сети Instagram. Вообще, его публикация была посвящена оперной диве Марии Максаковой, с которой шоумен сделал очень проникновенное интервью.

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Однако пока одни пользователи обсуждали беседу телеведущего со сбежавшей на Украину артисткой, другие посоветовали Малахову пригласить на свое шоу балерину Анастасию Волочкову с целью повлиять на нее. Дескать, он вовремя помог своей коллеге Дане Борисовой побороть пагубные пристрастия, пусть теперь возьмется за Волочкову.

"Андрей .! Пригласите Волочкову(только без ее мамаши) на свою передачу, она алкогольнозависимая... может Вас послушает и перестанет позориться на всю страну, выкладывая свои пьянки тут. Осин же почти преобразился, может и она опять станет человеком ,нужно помочь человеку, ведь она хоть и бывшая балерина, но все же публичный человек (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратился к Малахову один из подписчиков.

Другие поклонники присоединились к просьбе образумить скандально известную балерину. "Андрей, спасите Волочкову! Пьющая женщина это большая беда!", "Андрей, добрый день!!!! Многие тут хотят чтоб вы спасли Настюшку Волочкову. Я в своей деревеньки и не знала, что она из-за алкоголя потеряла , голову ,славу и миллионы🤔🤔.Если вы в силах , помогите ей с ее запоями. Искренне вас любящие жители маленькой деревушки. Всегда вас смотрим и уважаем!", "Я тоже хотела бы за Волочкову попросить.. просто по человечески жаль женщину. Одинокий и человек и с такой зависимостью. А ведь она одна воспитывает дочь. И их нужно спасать.." – написали Малахову обеспокоенные здоровьем Волочковой фанаты.

Впрочем, ходят слухи, что Анастасии уже помогают. И этим человеком является Дана Борисова. Об этом намекнула сама телеведущая. "Многие обвиняют меня, что я спасаю только богатых и знаменитых .Да, вместе со своим друзьями @malakhov007 и @nikita_lushnikov 🙏🙏🙏я уговорила выйти из квартиры #ЕвгенийОсин ,а теперь спасаю косметолога из Донецка Иванну, Ее родители погибли во время бомбежки, одну известную балерину и также девушку Дашу из Канн", – написала на своей страничке в той же социальной сети Дана. Многие ее подписчики пришли к выводу, что под словами "одна известная балерина" как раз подразумевается Анастасия Волочкова.

31 августа 2017, 16:13

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