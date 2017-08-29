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Мерзавец подсыпал Волочковой смертельный яд

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Второй вечер подряд 29 августа в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале обсуждают тему об обмане звезды балета Анастасии Волочковой ее экс-водителем Александром Скиртачом. В передаче было сказано не только о том, что аферист украл у знаменитости крупную сумму денег, но и то, что мужчина без ее ведома якобы давал ей опасный психотропный препарат.
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Версия о том, что Анастасию опаивают и дают ей транквилизаторы возникла у бывшего личного водителя Скиртача и крестного одной из его дочерей Ивана Доброго.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Это сказала напрямую мне его супруга Соня", – заявил в студии Иван. По его словам, он сам доставал психотропный препарат Феназепам без рецепта, но не знал, что он предназначается Волочковой. Мужчина рассказал, что жена Скиртача сначала говорила ему, что транквилизатор необходим ей, однако потом, якобы призналась, что его давали тайком балерине.

Иван признался, что доставал препарат с апреля этого года. В свою очередь Волочкова подтвердила, что чувствовала с этого периода себя плохо. "У меня была дикая слабость, мне было тяжело проводить репетиции", - сказала Волочкова. По ее словам, Иван ей рассказал ей о том, что ее пичкают Феназепамом.

Отметим, препарат, который якобы давал Скиртач знаменитости, может быть смертельно опасным. Он относится к фармакотерапевтической группе анксиолитиков (транквилизаторы, психоседативные средства, атарактики, антиневротические средства). При беспрерывном употреблении Феназепама у людей, злоупотребляющих им, появляются галлюцинации, бредовые идеи, страх и расстройств сна и даже навязчивые суицидальные мысли.

Передозировка препарата может привести к смерти. Важно, что категорически запрещается совмещать алкоголь и это психотропное средство. Таким образом, превышение дозы препарата или его совмещение с алкоголем грозило балерине летальным исходом.

Кроме того, Добрый утверждает, что Скиртач действительно подделывал документы Волочковой. Он признался, что записывал разговоры с ним, которые это доказывают. "Иван сам возил Александра и его жену, чтобы снять деньги с моих счетов", – прокомментировала слова мужчина балерина.

По словам Ивана, Скиртач обманывал не только Анастасию, но и его самого. "Я был водителем юрист-консула Волочковой, а не ее водителя", – заявил Добрый, имея в виду то, что ему Александр преставился ему в такой серьезной должности. Что касается личных отношений Анастасии со Скиртачом, что Иван подтвердил лишь то, что ее мужчина не раз оставался у звезды балета на всю ночь, что якобы морально поддержать ее. 

Высказалась в программе по поводу мошенника Скиртача и мама Анастасии Тамара Владимировна. Она подозревает его в том. Что он планировал выкрасть дочь балерины и ее внучку Арину, чтобы впоследствии требовать за нее выкуп. "Я вспоминаю о том, что он выписал на себя доверенность на Аришу, чтоб ее куда-нибудь отвезти-подвезти. И я понимаю, что такой человек пойдет на все, если ему так нужны деньги", – считает Тамара Волочкова.

В свою очередь один из адвокатов балерины заявил, что Александру Скиртачу, которого Анастасия обвиняет в краже у нее трех миллионов рублей, может грозить статья мошенничество в особо крупном размере. Это преступление может караться сроком до десяти лет лишения свободы.

Автор: Людмила Фоканова29 августа 2017, 21:15
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