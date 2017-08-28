Волочкова сцепилась с водителем-альфонсом на "Пусть говорят"

Бывший водитель звезды балета и светской львицы Анастасии Волочковой, которого разыскивает и сама она, и правоохранительные органы, появился в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале. Обвиняемый балериной в краже крупных сумм денег мужчина отрицает все нападки в свою сторону.

Анастасия уверена, что мошенник украл у нее в общей сложности три миллиона рублей, нагло воспользовавшись ее доверием. По ее словам, он всегда пытался быть с ней обходительным и даже ухаживать за ней. Однако слухи об их близких отношениях знаменитость опровергла.

Близкие Волочковой уверены, что у Александра были далеко идущие планы – выкрасть дочь, чтобы требовать выкуп и даже заставить балерину переписать на него дом. А пока следователи изучают дело по заявлению Анастасии и разыскивают Скиртача, он сам явился в студию Первого канала на тет-а-тет с бывшей работодательницей.

Анастасия уверена, что правда на ее стороне и мужчине грозит реальны срок. "Александр пытался вывести все мои деньги с моих счетов", – говорит светская львица. "Я здесь для того, чтоб рассказать об этом мошеннике. Чтобы предупредить других людей, которые могли бы попасться на такую же удочку, как и я", – заявила она.

Анастасия рассказала, почему не проверила Скиртача перед приемом на работу через службу безопасности. "Мне его привела моя личная секретарь, которая работала со мной десять лет. Я доверяла ей во всем. Он представился адвокатом, что у него юридическое бюро. Меня поражало, что у Саши-водителя было еще два личных водителя", – вспоминает Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июн 17 2017 в 7:55 PDT

Как выяснилось, Александр – должник со стажем. "У него долгов перед страной – около 40 миллионов рублей. Но я об этом не знала, и 14 из них – кредиты, взятые его женой Натальей Скиртач. Я о ней не знала", - делится балерина.

По ее словам, Александр давно перестал отвечать на звонки и выходить на связь. Однако сам он это отрицает и не боится смотреть в глаза Волочковой.

"Не было ни одного момента, чтобы я скрывался, от Анастасии тем более. Никаких денег Анастасии я не присваивал. Это ее личные доводы", – заявил экс-водитель звезды. Но Анастасия считает это наглой ложью. "Где деньги, снятые с ИП? Более полумиллиона рублей по доверенности, которую ты подделал?", – возмутилась она. На реплику Скиртач парировал, что отдавал все деньги ей лично в руки.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Авг 4 2017 в 5:34 PDT

По поводу долгов перед государством мужчина также ответил, что таковых не имеет. При этом он рассказал о том, что его шантажировал его личный водитель Иван за запись, где Скиртач в их мужском разговоре обложил матом Анастасию.

Александр рассказал, что работать с Волочковой стал еще в 2013 году. "Тогда у меня сложились неприятности с собственным бизнесом. У меня было деревообрабатывающее производство, транспортная компания и инвестиционная компания", – поделился экс-водитель звезды. По его словам, проблемы возникли у него тогда, когда у банка, в котором он держал свои деньги, отобрали лицензию. Однако ведущий Дмитрий Борисов усомнился, что успешный бизнесмен стал бы хранить все деньги в одном банке.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Авг 25 2017 в 8:32 PDT

В эфире стал известен и еще один нелицеприятный факт из биографии Скиртача, который он отрицать не стал. По словам Волочковой, он взял у нее 110 тысяч рублей якобы на похороны матери, которая впоследствии оказалась жива и здорова.

А в то время, пока Анастасия и ее творческая команда поминали его родительницу, он поехал домой в Балашиху. На следующий день он отправился с супругой в ресторан и сауну.

По словам Александра, он действительно подговорил своего брата позвонить ему и сказать, что мать умерла. Скиртач объяснил такое поведение тем, что Волочкова измотала его на работе и совершенно не давала ему отдохнуть.