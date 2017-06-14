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На Волочкову обрушилось новое несчастье

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Анастасия Волочкова дала большое интервью, в котором обвинила собственного водителя в обмане. Более того, бывший муж Игорь Вдовин буквально спас балерину от невосполнимой потери – утраты иномарки, которая стоит более десяти миллионов рублей.
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Год назад Анастасии Волочковой подарили дорогой автомобиль, который стоит порядка 15 миллионов рублей. Водил эту иномарку Александр Скиртач. Вначале он произвел на балерину хорошее впечатление, однако лишь сейчас выяснилось, что шофер ее якобы подло обманывал. Об этом рассказала сама Анастасия.

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"Он хотел меня без машины оставить. Присвоил себе ПТС на мой автомобиль. Хотел сделать генеральную доверенность на куплю-продажу машины и заложить "Майбах"! Первым неладное обнаружил мой бывший муж Игорь Вдовин. Говорит: мол, Настя, проверь, может, машина тебе уже не принадлежит. Пришлось съездить в ГИБДД восстановить документ", – рассказала Волочкова.

Зато, по словам артистки, из-за шофера она лишилась крупной суммы денег. все началось с того, что Александр попросил у Анастасии денег якобы на похороны матери. Та дала ему 200 с лишним тысяч рублей. Тот потратил лишь 110 тысяч, а остаток так и не вернул. "А недавно я узнала от помощника Саши Ивана, что никаких похорон не было! Мама Александра в добром здравии..." – сообщила балерина.

Волочкова доверяла водителю получать деньги за выступление, а потом отвозить их  в банк. "Выяснилось, что Саша забирал их себе. Он все время воровал у меня деньги, миллионы!" – возмущенно заявила Анастасия.

Дальше – больше. Якобы мужчина регулярно подсыпал в чай артистке какое-то лекарство. "Помощник опаивал меня каким-то снотворным препаратом. Мне об этом рассказал таксист, который работал под управлением Александра. Скиртач ему признался, что порой подсыпал мне в чай какие-то таблетки. Сама я этого не видела, но чувствовала себя очень плохо и не могла понять почему", – поведала артистка.

Волочкова намерена написать заявление на водителя. "Я обязана предупредить других людей. Я ему доверяла ребенка, деньги. Хорошо, что еще из дома ничего не пропало. Наверное, потому что брать там особо нечего. Бриллианты у меня и так уже украли несколько лет назад – из моего старого съемного дома..." – цитирует Анастасию Волочкову "Комсомольская правда".

Журналисты связались и с самим водителем балерины. "Дай бог Насте здоровья. Она так решила. Молодец. Я со своей стороны полностью в отчете за свои действия. Она решила, что пропали деньги... Но мне никто не объяснил, какие именно деньги пропали. Честно говоря, не понимаю, что происходит. После того как мне сказали, что я уволен с работы, я улетел в Ростов. Больше с Настей мы не разговаривали. Меня уволили за то, что я якобы что-то не выполняю по своим обязанностям", – заявил бывший шофер Волочковой.

Интересно, что, по словам Анастасии, в тот день, когда Александр узнал об увольнении, в Ростов он не уезжал. В этом балерину заверили близкие ее бывшего водителя.

Автор: Наталья Аряева14 июня 2017, 13:19
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